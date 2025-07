Una pausa in autostrada costa sempre di più. Secondo una recente indagine condotta da Altroconsumo in 16 aree di servizio nei pressi di Milano, Roma, Napoli e Venezia, i prezzi nei punti ristoro autostradali sono in netto aumento rispetto al passato, con rincari significativi su acqua, panini, brioche, caffè e snack confezionati. Lo studio sull’aumento dei prezzi in Autogrill.

Acqua a 3,18 euro al litro: il quintuplo dei supermercati

Tra i prodotti più cari troviamo l’acqua naturale e frizzante, venduta a 3,18 euro al litro, contro i 63 centesimi rilevati nei supermercati italiani. Anche se si registra un calo del 5% rispetto al 2024, il divario resta enorme, soprattutto considerando che l’acqua è un bene di prima necessità, ancora più importante in estate durante lunghi viaggi in auto.

Brioche e caffè: aumenti costanti rispetto al 2024, anche sui panini

Le brioche costano mediamente 2 euro, con picchi fino a 2,20 euro: un aumento del 16% rispetto all’anno scorso. Anche il caffè al banco segna un +7%, attestandosi a 1,46 euro in media (contro 1,20 euro nei bar in città). Il cappuccino, invece, resta stabile a 1,85 euro, ma comunque più caro rispetto ai bar urbani (+16%).

I panini farciti registrano una media di 6,80 euro (-6% rispetto al 2024), ma in alcune aree possono arrivare a 8,50 euro. Anche in questo caso, i prezzi risultano superiori del 57% rispetto ai bar cittadini, dove un panino si aggira intorno ai 4,30 euro.

Aumento dei prezzi in Autogrill, Coca Cola da record: 8 euro al litro

Un altro prodotto che colpisce per l’eccessivo costo è la Coca Cola: in bottiglie da 450 a 700 ml, il prezzo medio al litro arriva a circa 8 euro, oltre cinque volte il prezzo medio al supermercato (1,39 euro/litro). Simile il discorso per i gelati confezionati: uno stecco al cioccolato costa oltre 3 euro, più del doppio rispetto ai 1,30 euro rilevati nella grande distribuzione.

Snack confezionati ed energy drink: rincari e differenze

L’indagine di Altroconsumo sull’aumento dei prezzi in Autogrill ha rilevato anche il prezzo degli snack. Gli energy drink (Red Bull su tutti) arrivano a quasi 16 euro al litro, con un incremento del 23% rispetto allo scorso anno. Le patatine confezionate variano tra i 3,50 euro per confezioni da 165-200 grammi, con una diminuzione del prezzo al chilo grazie alla diffusione dei formati grandi.

I cracker (come i Tuc) e il cioccolato mostrano prezzi più variabili: una confezione da 100 grammi può costare da 2,49 a 3,70 euro per i cracker, mentre le tavolette di cioccolato spaziano tra 1,30 e 4,99 euro. Da notare che il cioccolato, nelle aree di servizio, è l’unico prodotto a mostrare un calo di prezzo rispetto al 2024.

Aumento dei prezzi in Autogrill, perché mangiare in autostrada costa così tanto?

I prezzi elevati degli Autogrill sono legati a una serie di fattori strutturali: canoni di affitto elevati, costi di logistica e scarsa concorrenza. Le aree di servizio rappresentano spesso l’unica alternativa disponibile durante i viaggi e, in assenza di concorrenza reale, i gestori hanno maggiore libertà di fissare prezzi alti.

A tutto questo si aggiungono le alte commissioni sui buoni pasto, che spingono alcuni esercenti a non accettarli più. Una situazione che penalizza ulteriormente i consumatori, già alle prese con un’inflazione generalizzata e rincari estivi su diversi fronti, dai carburanti ai pedaggi autostradali.