Bonus pc e internet 2020: requisiti come funziona, quando richiederlo

In arrivo incentivi per la digitalizzazione delle famiglie italiane. Le ultime manovre del Governo per favorire la navigazione in Rete e l’utilizzo di dispositivi, nell’ottica di un progresso in tal senso, si traducono nell’iniziativa del bonus pc e internet 2020, un voucher destinato alle famiglie a basso reddito. Vediamo insieme tutto ciò che c’è da sapere sull’incentivo: come funziona, quali i requisiti per fare la domanda, quando si potrà richiederlo.

Bonus pc e internet requisiti: a chi spetta l’incentivo

L’ultima iniziativa per incentivare la diffusione del computer nelle famiglie italiane è dunque il bonus pc e internet. Una mossa, quella del Governo, fatta per cercare di aiutare i nuclei familiari che hanno un reddito basso ad acquisire un pc, una connessione a Internet sufficientemente potente, per riuscire a superare gli ostacoli che si prospettano in quest’epoca in cui smart working e didattica a distanza sembrano essere all’ordine del giorno.

Il bonus pc e internet spetta dunque alle famiglie a basso reddito; più precisamente, potranno fare domanda i nuclei con Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 20.000 euro. Per accedere all’incentivo, le famiglie dovranno essere sprovviste di connessioni a Internet o comunque dotate di un servizio al di sotto dei 30 Mbps.

Bonus pc e internet, come funziona l’incentivo

L’incentivo del bonus pc e internet 2020, nella pratica, risiede in un contributo massimo di 500 euro, che sarà concesso come sconto sul prezzo degli abbonamenti alla banda ultralarga (almeno 30 Mbps in download e 15 Mbps in upload secondo il principio di neutralità tecnologica) di durata almeno annuale e degli eventuali servizi di attivazione, oltre che per la fornitura del relativo modem e di un tablet o di un pc.

Tra le Regioni, in cinque (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Toscana) hanno richiesto di limitare la misura voucher ai cittadini residenti in determinati territori (la lista è consultabile sul portale Infratel). In queste regioni l’incentivo è riservato solo a chi risiede nei comuni indicati dalla lista.

Bonus pc e internet domanda, come e quando richiederlo

Quando richiedere il bonus pc e internet? Il primo giorno in cui si potrà fare domanda è lunedì 9 novembre, data in cui effettivamente partirà il servizio. Per usufruire dell’incentivo, oltre alla dichiarazione ISEE, il nucleo familiare dovrà anche corredare alla richiesta la copia di un documento di identità in corso di validità. A quel punto, l’operatore di telecomunicazioni, per ogni richiesta per bonus PC di 500 euro e internet, inserisce nel portale i seguenti dati: