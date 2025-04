Ignazio Ingrao è nato a Roma il 29 novembre 1969. Giornalista professionista, si è affermato come uno dei vaticanisti italiani più attivi nel panorama editoriale e televisivo, con un percorso che spazia dall’informazione alla divulgazione accademica. Scopriamo insieme la sua carriera, attraverso il suo percorso biografico e non solo.

La carriera giornalistica: dall’agenzia SIR a Panorama

Ha iniziato la sua attività presso l’agenzia di stampa SIR, per poi dirigere il bimestrale Coscienza. È stato autore e conduttore del programma televisivo A Sua immagine, in onda su Rai 1, dove si è occupato di attualità religiosa con taglio divulgativo.

Attualmente è caposervizio e vaticanista del settimanale Panorama, per il quale cura anche il blog “Urbi et Orbi”. Scrive regolarmente per riviste italiane e internazionali, tra cui Fait-Religieux, e ha firmato numerose inchieste sui rapporti tra Chiesa e finanza, il ruolo della Santa Sede nella storia contemporanea e l’evoluzione del cattolicesimo post-Democrazia Cristiana.

Libri e saggi di Ignazio Ingrao: dal Concilio Vaticano II ai temi etici

Tra le sue pubblicazioni più note figura Il concilio segreto (Piemme, 2013), in cui approfondisce, attraverso documenti inediti e testimonianze dirette, alcuni dei nodi più controversi del Concilio Vaticano II. Nel 2014 ha pubblicato Amore e sesso ai tempi di papa Francesco, dedicato all’evoluzione del pensiero ecclesiale sulla famiglia e sulla sessualità.

Ingrao è anche autore di articoli accademici e saggi dedicati ai diritti dell’uomo, all’ambiente e al rapporto tra media e giurisprudenza, pubblicati in varie collane scientifiche sin dagli anni ’90.

Attività accademica e impegno nel mondo del giornalismo

Docente presso l’Università Telematica Internazionale Uninettuno di Roma, insegna Linguaggi della televisione e del giornalismo nel corso di laurea in Scienze della Comunicazione. Le sue lezioni sono fruibili anche attraverso il canale satellitare Uninettuno University.Tv, trasmesso in Europa via Eutelsat.

In ambito istituzionale, è fiduciario INPGI per il Lazio e consigliere del Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani, con un ruolo attivo nella rappresentanza e nella tutela della professione giornalistica.

Vita privata del vaticanista della Rai

Ignazio Ingrao è sposato e vive a Roma. Pur mantenendo un profilo riservato, ha sempre affiancato all’attività professionale un forte interesse per i temi etici, giuridici e sociali legati al mondo cattolico.