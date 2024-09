Ilaria Proietti è una giornalista italiana di lunga esperienza, con una carriera che si estende per oltre due decenni nel settore dell’informazione. Conosciuta per il suo impegno nel giornalismo d’inchiesta, ha collaborato con diverse testate di rilievo e ha costruito una reputazione solida e rispettata per la sua capacità di affrontare temi delicati con rigore e determinazione. Attualmente lavora per Il Fatto Quotidiano.

La carriera e il curriculum della giornalista de Il Fatto Quotidiano

La carriera di Ilaria Proietti è iniziata come giornalista d’agenzia, ma ha poi assunto ruoli di responsabilità istituzionale, diventando portavoce del commissario per l’emergenza rifiuti in Campania tra il 2006 e il 2007. Successivamente, dal 2008 al 2013, è stata consulente per la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle ecomafie. Durante la sua carriera, ha collaborato con L’Espresso, una delle principali riviste italiane, e contribuisce attivamente alla sezione Palazzi & Poteri de Il FattoQuotidiano.it. I suoi articoli si segnalano per la loro profondità e per la capacità di affrontare questioni complesse e controverse, spesso con un tono incisivo e “pesante”.

Ilaria Proietti, nessuna news sulla vita privata della giornalista

Nonostante la sua lunga carriera pubblica, la vita privata di Ilaria Proietti rimane avvolta nel riserbo. Proietti una professionista che preferisce concentrare tutte le sue energie sul lavoro e non cedere alle luci della ribalta. La sua personalità forte emerge chiaramente dai suoi articoli, dove affronta senza compromessi tematiche scottanti e delicate, ma senza, appunto, emergere dal punto di vista della sfera privata.