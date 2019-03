La Cartiera Pompei: negozi e orari del centro commerciale

Uno dei centri commerciali più frequentati in Campania è senza dubbio La Cartiera di Pompei. Quali sono i suoi negozi e orari? Andiamo a scoprirne insieme alcune info utili, come la mappa e le indicazioni, ma anche i ristoranti e il parcheggio presenti nel centro.

La Cartiera Pompei negozi e orari: tutte le info

Punto di riferimento per gli amanti dello shopping della provincia sud di Napoli, ma anche per la parte nord di quella di Salerno, il centro commerciale La Cartiera è sicuramente uno dei poli maggiormente frequentati in questo ambito.

Sviluppato su più livelli, ospita al suo interno 115 negozi, oltre a un’area di ristorazione, della quale parleremo in seguito, e che segue anche orari di apertura e chiusura differenti.

Tra gli shop del centro commerciale sono presenti i punti vendita che rappresentano alcuni famosi brand, ma anche negozi multibrand, che appunto si occupano di vendere articoli di varie marche.

La Cartiera ospita negozi di intimo, articoli sportivi, abbigliamento di uomo e donna, elettronica, calzature, pelletteria, gioielleria e bigiotteria, e tante altre tipologie di negozi. Questo l’elenco completo dei negozi presenti nella struttura.

Inoltre, all’interno del centro commerciale è presente anche un Superstore Conad, per soddisfare le esigenze di chi si reca all’interno della struttura e voglia anche fare le spese di tutti i giorni, o effettuare particolari acquisti.

Gli orari di apertura e chiusura dei negozi sono regolari per tutta la settimana, e non seguono festività o altro. I punti vendita sono aperti dalle ore 9:30 alle ore 21:30.

La Cartiera Pompei, ristoranti e parcheggio del centro commerciale

All’interno del centro commerciale La Cartiera è presente anche un’ampia zona ristorazione. In essa troviamo pizzerie, paninoteche, rosticcerie, fast food, e ristoranti di vario genere. Questo l’elenco completo dei ristoranti:

100 Montaditos

Capatoast

Coffee Break

De Vivo

Gold Blond

In Caffè

KFC

La Piadineria

Lavazza Bar

McDonald’s

Old Wild West

Spizzè

Tutti i bar, ristoranti e punti vendita ristorazione sopra menzionati seguono il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 23, e dal sabato alla domenica dalle ore 9:30 alle ore 24.

All’interno del centro commerciale La Cartiera è presente anche un’ampia area parcheggio, coperto e non, che può ospitare circa 2100 auto e veicoli. Non è invece presente nella struttura un cinema, se non per particolari eventi.

Come raggiungere il centro commerciale La Cartiera di Pompei

Come arrivare al centro commerciale La Cartiera? Se si intende raggiungere la struttura in auto, allora è consigliabile seguire le indicazioni per Pompei Est-Scafati, ed uscire dall’autostrada proprio in corrispondenza della suddetta uscita.

Se invece si vuole arrivare a La Cartiera in treno, allora occorre scendere alla stazione di Pompei, svoltare a destra su viale Mazzini, proseguire per via Astolelle, e continuare fino alla fine della strada, dove si trova il centro commerciale.

È inoltre possibile raggiungere il centro commerciale anche dagli scavi e dal santuario di Pompei. In questo caso occorre percorrere via Roma, procedere per via Bartolo Longo, proseguire per via Duca d’Aosta e, infine, per via Astolelle, fino alla fine della strada.

Per ulteriori informazioni su come orientarsi all’interno del centro commerciale La Cartiera, come raggiungere in negozi e punti ristorazione, ecco la mappa.