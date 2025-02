Negli ultimi anni, il Fantasanremo è diventato un appuntamento fisso per gli appassionati del Festival di Sanremo. Questa competizione virtuale aggiunge un tocco di sfida e divertimento alla kermesse musicale più seguita d’Italia. Tra battute, siparietti e colpi di scena, le squadre si sfidano fino alla finalissima. Ma come distinguersi? Un’idea originale è creare un logo personalizzato per la propria squadra. Ecco alcuni consigli pratici per i loghi delle vostre squadre del Fantasanremo 2025!

Un gioco che coinvolge tutti: ecco come funziona

Se ancora non lo conosci, il Fantasanremo è un gioco fantasportivo che permette ai partecipanti di creare la propria squadra virtuale selezionando 5 artisti tra quelli in gara – più 2 riserve – con un budget limitato in “baudi” (i crediti del gioco). Ogni squadra ha un capitano e guadagna punti grazie a Bonus e Malus legati a ciò che accade sul palco dell’Ariston.

Il successo del Fantasanremo è dovuto alla possibilità di vivere il Festival in modo interattivo, trasformando ogni esibizione in un’occasione per guadagnare punti e sfidare amici e colleghi. Insomma, un vero fenomeno virale che cresce ogni anno!

Come creare un logo per la tua squadra del Fantasanremo 2025

Vuoi rendere la tua squadra ancora più unica? Un logo personalizzato è la soluzione perfetta! Ci sono tante opzioni per ottenerne uno originale e accattivante: