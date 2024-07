Ogni vero appassionato di calcio sa che una delle sfide più grandi nel mondo del fantacalcio non è solo mettere insieme una squadra vincente, ma anche trovare un nome che faccia ridere, che colpisca, che lasci il segno. Se stai leggendo queste righe, probabilmente sei alla ricerca di quel nome perfetto che ti permetterà di spiccare tra gli altri. Ecco dunque una selezione dei migliori nomi per le squadre del Fantacalcio 2024-2025, suddivisi per categorie: divertenti, “ignoranti”, in inglese, a tema black humor, femminili e a tema alcolico.

Nomi Squadre Fantacalcio divertenti: idee per la stagione 2024-2025

I nomi divertenti sono sempre una scelta sicura nel mondo del fantacalcio. Sono accattivanti, memorabili e aggiungono quel tocco di umorismo che rende il gioco ancora più spassoso. La squadra più chiacchierata della Lega è proprio quella col nome più carino, d’altronde.

AC Cappatoio

AC Denti

Atletico Glioni

Atletico Ma Non Troppo

Atleticoma

Bayer Leverduren

Chiavo Veronica

CSKA La Rissa

Divano Kiev

I Vazzanicchi

Acciuga Boys

Calci in Coolo United

IgnoranTeam

Osasugna

Spartak Mooseca

Spera Ebbasta

Benevengo

Patetico Madrid

Porcellona

Rapid Micatant

Schalkerando 04

Team AS Turbo

Nomi Squadre Fantacalcio 2024-2025 ignoranti: consigli per i fantallenatori

Il Fantacalcio è dunque il terreno ideale per dare sfogo alla propria creatività, soprattutto quando si tratta di scegliere il nome della propria squadra, ma anche per scacciare la malasorte. Un buon nome di squadra non solo diverte, ma evoca anche fortuna, sfortuna, cabala e tradizioni varie. Ecco dunque alcuni esempi.

Disastro Continuo

Progetto Fallimento

Zeru Tituli United

Pippantella FC

AS Fortun

Pescara Manzia

Sfortuna Dusseldorf

Un due tre ciucciuè

Alcune scelte scherzose dedicate ad alcol e black humor

E per chi ha la passione per il calcio, ma anche per un buon drink o, ancora, per le risate sulle battute squallide, proviamo a darvi, in ordine sparso, dei consigli per i nomi delle squadre del Fantacalcio a tema alcolico e a tema black humor.

Gin and Tonic Tacklers

Legali solo per la Birra

Dribbling Ubriachi

La Vittoria della Vodka FC

I Viaggiatori del Whiskey

Tacklers Gin e Tonic

Aston Birra

Birrarreal

Celta Vino

Evìta Peroni

Fiumi di Parolo

Poggisbronzi

Pro Secco

Quattro amici al Var

Real Madrink

Sambuca Juniors

Tibie e Peroni

E il black humor di cui parlavamo, lo vogliamo lasciare fuori?

SpaccaBastoni FC

Rigor Mortis Calcio

Cremazione FC

De Profundis FC

Cimitero United

Scavafosse FC

L’Ultimo Respiro United

Scansamorti FC

I migliori spunti a tema femminile per la propria fantasquadra