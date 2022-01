È tutto pronto ormai: l’attesissimo Festival di Sanremo 2022 sta per cominciare! Via alla musica martedì 1 febbraio, quando ci sarà la prima delle cinque serate della settantaduesima edizione della kermesse canora. Davvero un appuntamento da non perdere per tutti i telespettatori: ecco la scaletta della prima serata di Sanremo 2022 con gli ospiti presenti sul palco e tutti i big in gara.

Prende il via la settantaduesima edizione del Festival della Canzone Italiana

Torna un appuntamento particolarmente amato da tutti gli italiani. Il Festival di Sanremo 2022 è pronto per cominciare. Un’edizione iniziata ancora una volta con l’incognita Covid, che tuttavia non spegnerà l’entusiasmo di un Ariston pronto a regalare un grande spettacolo.

Saranno davvero tanti i cantanti di spessore che si esibiranno nelle cinque serate del Festival. Ancora una volta il direttore artistico sarà Amadeus, affiancato da cinque co-conduttrici, una per ogni serata, che affiancheranno il presentatore. È tornato negativo il direttore d’orchestra Beppe Vessicchio, uno dei personaggi più amati. Un’edizione, quella di Sanremo 2022, trasmessa anche in diretta radio oltre che in diretta tv.

Scaletta prima serata Sanremo 2022, tutti i big in gara con le loro canzoni

Come prevede il regolamento del Festival, saranno dodici i big che si esibiranno nella prima serata di Sanremo 2022, di cui forniamo di seguito la scaletta. Gli artisti non sono stati messi in ordine di apparizione in quanto quest’ultimo non è ancora noto. Ecco l’elenco:

Gianni Morandi con “Apri tutte le porte”

Noemi con “Ti amo non lo so dire”

La Rappresentante di Lista con “Ciao ciao”

Yuman con “Ora e qui”

Giusy Ferreri con “Miele”

Dargen D’Amico con “Dove si balla”

Achille Lauro con “Domenica”

Rkomi con “Insuperabile”

Mahmood e Blanco con “Brividi”

Michele Bravi con “Inverno dei fiori”

Ana Mena con “Duecentomila ore”

Massimo Ranieri con “Lettera al di là del mare”

Quali sono gli ospiti della prima serata di Sanremo 2022: la scaletta

Saranno i Maneskin i super ospiti della prima serata di Sanremo 2022. La band vincitrice dell’edizione di Sanremo 2021 è arrivata in Liguria direttamente dagli Stati Uniti dove hanno mietuto successi tra concerti e apparizioni televisive negli ultimi mesi. Vincitori dell’Eurovision, rappresentano senza dubbio un grande inizio per questo Festival.

Nella prima serata di Sanremo 2022 ci sarà anche la campionessa del ciclismo Elisa Balsamo, specialista su strada, che nel 2021 si è laureata campionessa del mondo Elite durante i mondiali disputati nelle Fiandre.