Taormina: uno spettacolo di natura e cultura

Un fantastico teatro greco, un mare puro e tanti chilometri di cale e spiagge, un paesaggio mozzafiato ammirabile dal paese arrampicato su verdi rilievi a strapiombo sul mare: questa è Taormina.

Al limite di sud est tra la Provincia di Messina e quella di Catania si staglia sul mare, incastonato in un contesto paesaggistico di natura rigogliosa, un paese noto in tutto il mondo per la sua identità: stiamo parlando di Taormina. Tra lo Stretto di Messina e l’Etna, tra un passato da scoprire e un presente ricco di attrazioni, passare le vacanze a Taormina è una scelta sempre azzeccata.

La storia di Taormina

L’origine di Taormina non è affatto chiara, e i resoconti storici mescolano le vicende dei nativi sicilioti e dei coloni greci che nei secoli a.C. si stabilirono nelle aree limitrofe all’odierno centro abitato. Il nome Taormina, in ogni caso, sembra evidentemente far riferimento alla posizione del paese, alle pendici del Monte Tauro.

Taormina rimase sotto influenza del regno ellenistico di Siracusa fino al 212 a.C., quando avvenne la conquista da parte di Roma. Dopo una breve parentesi araba, tra 900 e 1000 d.C., l’isola passò sotto il controllo normanno degli Altavilla, che guidati da Ruggero I fondarono il regno di Sicilia. Successivamente passarono svevi, aragonesi e Borbone, fino all’unità d’Italia e ai giorni nostri.

Come raggiungere Taormina?

Che si venga da Messina o da Catania, raggiungere Taormina è semplice, e regala anche un viaggio tutto da godere per i panorami che offre. In macchina, da entrambe le città, il paese è raggiungibile seguendo l’autostrada E45, o volendo la SS114 che passa per i paesini sulla costa. Taormina è però anche servita dalla ferrovia, con una fermata tutta per lei a un passo dal mare: chi non viaggia in auto potrà scegliere il treno.

Cosa vedere a Taormina?

Questo ridente paese di oltre 10mila abitanti è una delle più gettonate mete turistiche della Sicilia, e ha tanto da offrire a tutti i tipi di vacanzieri alla ricerca di un soggiorno memorabile. Dal teatro al suo mare, passando per la varietà stilistica e architettonica lascito delle tante dominazioni, per non parlare del paesaggio circostante, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Il teatro di Taormina

Il magico teatro di Taormina sorge a più di 200 metri sul livello del mare, sulla spianata panoramica alle pendici del Monte Tauro. È sorto probabilmente nel III secolo a.C., come sottolinea il sito web del Comune di Taormina, in quanto su alcuni gradini è inciso il nome di Filistide, tiranno di Siracusa a quel tempo. Il teatro, tuttavia, nella forma in cui oggi è possibile ammirarlo oggi è frutto di un rifacimento successivo, di epoca romana.

Con un diametro di oltre 100 metri e nove settori, il Teatro di Taormina è il secondo più grande della Sicilia, preceduto solo dal Teatro di Siracusa. La maestria greca ha fatto sì che il teatro si aprisse a livello visivo sull’Etna e sul mar Ionio, rendendolo un luogo affascinante anche in assenza di rappresentazioni teatrali.

Il castello di Taormina

Detto castello saraceno, non vi è ancora certezza sulla sua origine. Certo è che sorga dove un tempo si trovava l’acropoli inferiore di Tauromenion (quella principale si trovava più in alto, dove oggi si trova Castelmola). Raggiungerlo attraverso la Salita Castello può essere molto faticoso, ma ne vale assolutamente la pena visto il panorama godibile in cima!

Il mare, il cibo e i servizi

Al di là della sua storia, Taormina è una località sul mare, e offre alcune splendide spiagge e calette dove godersi delle acque purissime dal colore smeraldino. Non mancano le strutture turistiche a picco sul mare, ma lo scorcio più bello è probabilmente da Isola Bella e dalla sua spiaggia.

Nei ristoranti locali si potranno assaporare le prelibatezze del posto, con piatti di mare tipici di Taormina e i grandi classici della cucina siciliana. Essendo una località turistica molto frequentata, a Taormina non mancano i servizi, e si potrà anche praticare sport nel suo incredibile paesaggio.