Negli ultimi anni, il settore del trasporto ferroviario ha visto una vera e propria rivoluzione digitale grazie a piattaforme intelligenti che promettono di semplificare l’acquisto dei biglietti e, soprattutto, di far risparmiare. Tra queste, TrainPal si è rapidamente imposta come una delle app più utilizzate in Europa. Ma cos’è esattamente TrainPal? Come funziona? E vale davvero la pena usarla? In questo articolo analizziamo tutto quello che c’è da sapere.

Cos’è TrainPal

TrainPal è un’app e sito web per l’acquisto di biglietti ferroviari e autobus, appartenente al gruppo Trip.com, colosso internazionale del travel online. L’app è nata nel Regno Unito per agevolare i viaggi in treno tra le varie città britanniche, ma nel tempo ha ampliato la propria offerta a gran parte dell’Europa, Italia inclusa, stringendo accordi ufficiali con Trenitalia e Italo.

L’obiettivo principale è semplice: aiutare gli utenti a viaggiare spendendo meno, grazie a funzioni smart come il biglietto spezzato (split-ticketing), la prenotazione senza commissioni e la comparazione tra più opzioni di viaggio.

Come funziona TrainPal

L’utilizzo di TrainPal è intuitivo e veloce:

Inserisci origine, destinazione e data del viaggio. L’app analizza tutte le opzioni disponibili tra treni e autobus. Grazie al suo algoritmo, TrainPal individua le combinazioni più economiche, anche proponendo più tratte (split-ticketing). Puoi acquistare direttamente dall’app, senza costi aggiuntivi, e ricevi il biglietto in formato digitale. I biglietti sono valutati in tempo reale e l’app evidenzia il risparmio rispetto alla tariffa standard.

Una funzione particolarmente apprezzata è quella del calcolo automatico dei biglietti spezzati: invece di acquistare un unico biglietto per una lunga tratta (es. Milano–Napoli), TrainPal può suggerire di acquistare due o più biglietti intermedi (es. Milano–Roma + Roma–Napoli) che risultano complessivamente più economici, senza cambiare treno.

Le recensioni degli utenti

TrainPal ha ricevuto recensioni molto positive sia su Trustpilot che negli store digitali:

Trustpilot : valutazione media di 4,5 su 5 con oltre 10.000 recensioni. Gli utenti lodano la possibilità di risparmiare grazie allo split-ticketing.

: valutazione media di 4,5 su 5 con oltre 10.000 recensioni. Gli utenti lodano la possibilità di risparmiare grazie allo split-ticketing. Google Play Store : oltre 1 milione di download e una media di 4,6 stelle.

: oltre 1 milione di download e una media di 4,6 stelle. App Store (iOS): apprezzata per l’interfaccia pulita e l’efficienza del motore di ricerca.

Tra i commenti più frequenti si leggono giudizi come:

“Uso TrainPal per ogni viaggio: sempre più economico degli altri siti.”

“Biglietti più economici e mai avuto problemi.”

Tuttavia, alcune critiche riguardano la difficoltà nel contattare l’assistenza clienti e le politiche di rimborso ritenute poco flessibili in caso di cancellazioni.

TrainPal in Italia

Nel mercato italiano, TrainPal è partner ufficiale di Trenitalia e Italo, due dei principali operatori del trasporto ferroviario nazionale. Questo significa che i biglietti venduti sull’app sono autorizzati, validi e identici a quelli acquistabili sui siti ufficiali.

Gli utenti italiani possono utilizzare TrainPal per prenotare:

Frecce (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca)

(Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca) Intercity e regionali

Italo ad alta velocità

ad alta velocità Autobus a lunga percorrenza

L’app è disponibile in italiano, i prezzi sono in euro, e il pagamento può avvenire con carta, PayPal o altri metodi digitali. Spesso vengono attivate promozioni temporanee o codici sconto dedicati agli iscritti.

Pro e contro dell’app TrainPal

Vantaggi

Prezzi spesso più bassi grazie allo split-ticketing

Nessuna commissione di prenotazione

Interfaccia semplice e veloce

Copertura internazionale

Garanzia “Best Price” in alcuni casi

Svantaggi

Assistenza clienti migliorabile

Rimborsi parziali o limitati per biglietti promozionali

Non sempre chiarissimo il cambio treno quando si accettano split-ticket

È sicura? Considerazioni finali

Sì, TrainPal è una piattaforma sicura e affidabile, gestita da Trip.com, gruppo internazionale leader nel settore travel. È completamente legale, i pagamenti sono protetti, e i biglietti acquistati tramite l’app sono validi anche in caso di controlli.

Chi viaggia frequentemente in treno (in Italia o all’estero) può risparmiare sensibilmente, specialmente sulle tratte lunghe. Tuttavia, è consigliabile verificare sempre con attenzione gli orari e i dettagli dei viaggi spezzati, per evitare imprevisti.