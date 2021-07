È una delle giocatrici più talentuose della Nazionale italiana di pallavolo femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Sarah Fahr, un elemento importante nello scacchiere azzurro per questa rassegna a cinque cerchi. Scopriamo di più sull’atleta, attraverso alcuni cenni della sua biografia e della sua carriera, ma anche info sul suo stipendio e la sua vita privata.

Chi è la giovane pallavolista dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo: biografia e genitori

Sarah Fahr nasce il 12 settembre 2001 a Kulmbach, una città della Germania di circa 27 000 abitanti nel land della Baviera. La giovane pallavolista della Nazionale è dunque per metà tedesca: entrambi i genitori, infatti, sono teutonici. L’atleta si è trasferita in tenera età in Italia per il lavoro del padre.

Sin da piccola, Fahr ha dimostrato una forte passione per lo sport, praticando pallavolo e ginnastica artistica. Come riporta la sua pagina ufficiale Wikipedia, all’età di dieci anni sceglie definitivamente di giocare a pallavolo entrando nelle giovanili del Piombino.

La carriera della giovane stella della Nazionale di pallavolo femminile, e il suo stipendio

Parte dalla Toscana la carriera di Sarah Fahr, che nelle giovanili del Piombino ha giocato dal 2011 al 2016. Nella stagione 2016-17 viene ingaggiata dall’AGIL, dove milita nella formazione giovanile, nel campionato di Serie B1. È nella stagione successiva che entra a far parte della squadra federale del Club Italia, con cui disputa anche la Serie A1 nel 2018-19.

Dopo una stagione con la maglia del San Casciano, arriva l’esperienza con l’Imoco, e il salto, in tutto e per tutto, nel grande volley. Nel 2020-2021 l’esplosione: Fahr gioca una grande stagione e vince la Supercoppa italiana, la Coppa Italia, lo scudetto e la Champions League. Completano il palmares dell’atleta numerosi successi minori con le giovanili della Nazionale.

Non abbiamo informazioni circa lo stipendio di Sarah Fahr, ma sappiamo per certo che almeno fino al 2018 ha ottenuto solo rimborsi spese, in quanto giovane atleta. Adesso, la musica sarà sicuramente diversa.

Sarah Fahr vita privata: la pallavolista ha un fidanzato?

Non conosciamo molto sulla vita privata di Sarah Fahr, dato che la pallavolista ci sembra una persona riservata. Per quanto riguarda il suo status sentimentale, come riportato da “Il Giornale” nel 2018, Fahr era fidanzata con un collega, il pallavolista olandese van der Ent. Tuttavia, sappiamo dal suo profilo Instagram come sia appassionata di viaggi e di equitazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sarah Luisa Fahr (@sarahluisafahr)