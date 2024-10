Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha spiegato che la lista comprende ora 19 Paesi, escludendo Camerun, Colombia e Nigeria: “Abbiamo tenuto conto dell’integrità territoriale ed escluso Paesi che presentano aree non sicure. Questo consentirà ai giudici di avere un parametro rispetto a un’interpretazione ondivaga”.

Il decreto risponde a una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha stabilito criteri più stringenti per la classificazione dei Paesi sicuri. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha commentato: “Il provvedimento nasce da una sentenza molto complessa della Corte di giustizia europea, scritta in francese e probabilmente non ben compresa o letta dai giudici”.

Anche la premier Giorgia Meloni ha ribadito l’importanza di questo decreto per la gestione dei confini italiani, affermando: “Continueremo a lavorare senza sosta per difendere i nostri confini e per ristabilire un principio fondamentale: in Italia si entra solo legalmente”.

Decreto flussi 2025, cosa prevede per colf e badanti: assunzioni extra UE