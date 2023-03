Tommaso Paradiso torna in grande stile con il nuovo singolo “Viaggio intorno al sole“. La canzone è stata presentata dal cantautore romano in anteprima durante il programma di RTL 102.5 The Flight con Matteo Campese e Paola Di Benedetto.

“Viaggio intorno al sole” è un brano electro-pop dalle sonorità nostalgiche, quelle che ormai sono la cifra stilistica del cantautore. Il brano è già disponibile su tutte le piattaformi digitali: scritto dallo stesso Tommaso Paradiso e Matteo Cantaluppi, la canzone è una dichiarazione d’amore totalizzante e inebriante, il racconto di una felicità incontenibile, che disorienta e fa svanire i pensieri.

«‘Viaggio Intorno al Sole’ è una canzone fresca, primaverile. Le canzoni sono sempre dedicate a qualcuno, anche semplicemente alle persone a cui vuoi bene. Questa canzone – e il disco che verrà – nasce da un sentimento di rinascita. L’estate scorsa sono tornato in tour, sono stato in mezzo alle persone e ci siamo riabbracciati. Rispetto a ‘Space Cowboy’ che è un disco nato in pandemia, il prossimo sarà il disco dell’energia pura e della presa bene», ha raccontato Tommaso Paradiso a RTL 102.5.

Oltra alla canzone “Viaggio intorno al sole”, l’ex voce dei Thegiornalisti ha presentato anche il suo prossimo tour nei palazzetti, che partirà il prossimo novembre.

Le date del tour 2023 di Tommaso Paradiso:

16 novembre – Roma, Palazzo dello Sport

19 novembre – Napoli, PalaPartenope

21 novembre – Bari, PalaFlorio

25 novembre – Padova, Kioene Arena

28 novembre – Assago, Mediolanum Forum

2 dicembre – Catania, PalaCatania

6 dicembre – Torino, Pala Alpitour

Viaggio intorno al Sole, testo della canzone di Tommaso Paradiso

Cosa dobbiamo fare se il cielo è minaccioso,

non possiamo controllare tutto quello che succede,

i progetti che facciamo vengono spazzati

E quando ci sei tu scordo le parole

mi gira la testa vado in confusione

mi spacchi la faccia

viaggio intorno al sole, viaggio intorno al sole

scrivo una canzone mi scoppia la festa

ballo sulle scale, piango sotto la doccia

fuori la rivoluzione

la rivoluzione

Cosa dobbiamo fare

se i pensieri della sera non ci fanno addormentare

non possiamo controllare le correnti e le tempeste

che ci fanno naufragare

E quando ci sei tu scordo le parole

mi gira la testa vado in confusione

mi spacchi la faccia

viaggio intorno al sole, viaggio intorno al sole

scrivo una canzone mi scoppia la festa

ballo sulle scale, piango sotto la doccia

fuori la rivoluzione

la rivoluzione

Con i gomiti che si toccano

coi respiri che su uniscono

ti muovi, ti muovi, ti muovi, ti

con gli sguardi che si toccano

con le gambe che impazziscono

ti muovi, ti muovi, ti

muoviti vieni qua

Scordo le parole

mi gira la testa vado in confusione

mi spacchi la faccia

viaggio intorno al sole, viaggio intorno al sole

scrivo una canzone mi scoppia la festa

ballo sulle scale, piango sotto la doccia

fuori la rivoluzione

la rivoluzione

Viaggio intorno al sole

Viaggio intorno al sole

Viaggio intorno al sole