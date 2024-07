Parlamento europeo, Metsola riconfermata con una maggioranza schiacciante

Roberta Metsola ha ottenuto una riconferma trionfale come presidente del Parlamento europeo, raccogliendo un totale di 562 voti. Un ampio consenso trasversale tra quasi tutti i gruppi politici, quello ottenuto dalla maltese: se era prevista la sua vittoria, lo era decisamente meno la maggioranza che l’ha incoronata. Un record, nel nome di larghissime intese che hanno visto a bordo elementi di praticamente tutti i gruppi i politici.

Parlamento europeo, Roberta Metsola riconfermata: per von der Leyen dialogo con Meloni

Per Ursula von der Leyen, presidente uscente della Commissione europea, il percorso verso un secondo mandato appare invece pieno di ostacoli. Dopo un incontro intenso con i Conservatori e Riformisti Europei (ECR), von der Leyen non è riuscita a convincere pienamente il gruppo. I temi discussi – dalla migrazione alla sburocratizzazione per le imprese fino al Green Deal – hanno lasciato i conservatori scettici, soprattutto sull’approccio alla transizione ecologica.

Un momento decisivo potrebbe essere quello della telefonata con Giorgia Meloni. Nel dialogo con la premier italiana, per garantirsi il supporto dei 24 deputati di Fratelli d’Italia, von der Leyen potrebbe dover promettere un ruolo di peso all’Italia nella futura Commissione. Raffaele Fitto, attuale ministro per gli Affari Ue, è il principale candidato per una possibile vicepresidenza con deleghe significative.

Un delicato equilibrio politico, complicato ulteriormente dalle possibili ripercussioni tra gli altri gruppi. Un supporto esplicito dei Conservatori potrebbe far vacillare il sostegno dei Liberali e dei Socialisti e mettere in dubbio i 53 voti attualmente garantiti dai Verdi.