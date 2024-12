Quest’anno il Natale a Benevento si illumina di una magia particolare, grazie alla IX edizione di Incanto di Natale. Il centro storico si veste a festa con luci che esaltano il patrimonio della città, senza coprirlo, ma valorizzandone il fascino. Monumenti come il Complesso di Santa Sofia, l’Arco di Traiano e le vie principali come Corso Garibaldi e Via Traiano diventano lo scenario ideale per una passeggiata serale tra storia e tradizione.

“Queste sono le feste dei bambini e vogliamo dedicarle a loro, che sono i veri protagonisti” ha dichiarato il sindaco Clemente Mastella. “È una tradizione che va conservata e tramandata, perché rappresenta un valore importante per le famiglie, le scuole e l’intera comunità.”

Le luci di Natale a Benevento: il centro storico decorato dalle luminarie

A Benevento, le luci di Natale non invadono i monumenti, ma li accompagnano con discrezione. Gli alberi che circondano il Complesso di Santa Sofia si accendono di una luce calda e soffusa, creando un’atmosfera raccolta e suggestiva. Lungo Via Traiano, le luminarie guidano lo sguardo verso l’Arco di Traiano, uno dei simboli più iconici della città, lasciato volutamente libero da decorazioni per mantenere intatta la sua maestosità.

Il Corso Garibaldi, cuore pulsante del Natale beneventano, si trasforma in un luogo perfetto per vivere il clima delle feste. Le luci che adornano il viale accompagnano le passeggiate tra le vetrine addobbate e i piccoli mercatini, regalando un senso di serenità e comunità. Un’occasione per riscoprire il centro storico sotto una luce diversa, più calda, più vicina.

Il programma con gli eventi delle festività nella Città delle Streghe

Le luci sono solo una parte del Natale a Benevento, che offre un calendario ricco di eventi fino al 6 gennaio. Tra i primi appuntamenti, i mercatini di Natale, il Villaggio di Babbo Natale e i concerti di zampogne hanno dato il via alle festività. Dal 6 all’8 dicembre, la Prima Festa del Cardone Beneventano a Piazza San Modesto celebra una delle tradizioni culinarie più radicate della città.

Il 13 dicembre, al Teatro San Marco, il Christmas Gospel Show con il Mirya’s Gospel Choir promette un momento musicale di grande impatto. Il 20 dicembre, le chiese del centro storico ospiteranno le melodie natalizie degli studenti dell’Istituto Comprensivo Pascoli, mentre il 26 dicembre, a Palazzo Paolo V, si inaugura la mostra Musica e storia di Napoli Centrale.