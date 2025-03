L’Eurovision Song Contest 2025 si avvicina e cresce l’attesa per scoprire chi salirà sul gradino più alto del podio nella competizione musicale più seguita d’Europa. Tra le nazioni favorite, secondo le quote aggiornate dei principali bookmakers, spiccano Svezia, Francia e Olanda, pronte a contendersi il titolo. Ma l’Italia riuscirà a ribaltare i pronostici con Lucio Corsi, il rappresentante azzurro scelto dopo la sua straordinaria performance a Sanremo 2025? Vediamo insieme chi sono i favoriti per Eurovision 2025.

Lucio Corsi: da Sanremo all’Europa, il sogno continua?

Dopo essersi classificato secondo a Sanremo 2025, Lucio Corsi rappresenterà l’Italia all’Eurovision con il brano Volevo essere un duro. Un pezzo che ha conquistato il pubblico italiano e che, secondo i dati di ascolto, ha già avuto un impatto significativo: il brano di Lucio Corsi è stato ascoltato quattro volte più degli altri finalisti del Festival. Questo dato potrebbe far presagire un successo anche sulla scena internazionale?

Gli esperti di Sisal lo considerano un outsider, con una quota di vittoria fissata a 33. Un dato che suggerisce un percorso in salita per l’Italia, ma anche che il giovane cantautore toscano potrebbe riservare sorprese inaspettate.

I favoriti per la vittoria dell’Eurovision 2025

Se da un lato l’Italia non parte tra le prime nazioni nelle previsioni di vittoria, dall’altro ci sono alcuni paesi che si confermano tra i principali contendenti al titolo:

Svezia : sempre tra i protagonisti dell’Eurovision, punta su un brano potente e un artista con una forte fanbase internazionale.

: sempre tra i protagonisti dell’Eurovision, punta su un brano potente e un artista con una forte fanbase internazionale. Francia : reduce da ottime performance nelle edizioni recenti, propone un pezzo che fonde tradizione e modernità.

: reduce da ottime performance nelle edizioni recenti, propone un pezzo che fonde tradizione e modernità. Olanda: dopo il successo del 2019, torna con una proposta musicale che ha già catturato l’attenzione degli esperti.

Tra le outsider, troviamo invece Finlandia, Estonia e Austria, che potrebbero ribaltare i pronostici grazie a performance d’impatto e brani accattivanti.

Favoriti Eurovision 2025, San Marino e la carta Gabry Ponte: un trionfo dance?

Tra le sorprese di questa edizione, spicca anche la partecipazione di Gabry Ponte, che rappresenterà San Marino con il brano Tutta l’Italia. Il celebre DJ e produttore, noto per hit internazionali, potrebbe trascinare il piccolo stato in un piazzamento storico, grazie a un pezzo dal ritmo travolgente che promette di far ballare l’intero continente.

Italia e Eurovision: una storia di alti e bassi

L’ultima vittoria italiana risale al 2021 con il trionfo a Eurovision dei Måneskin, un exploit che ha riportato il nostro paese sul tetto d’Europa dopo quasi trent’anni dall’iconico trionfo di Toto Cutugno nel 1990. Tuttavia, l’Eurovision è una competizione imprevedibile, e spesso gli outsider riescono a scalare la classifica grazie al televoto e al sostegno delle giurie internazionali.

Favoriti Eurovision 2025, Lucio Corsi può stupire?

Pur non partendo tra i favoriti, l’onda lunga del successo sanremese e il numero elevato di ascolti del suo brano potrebbero fare la differenza per Lucio Corsi. L’Eurovision ha dimostrato più volte che le sorprese sono dietro l’angolo, e il carisma dell’artista toscano potrebbe conquistare l’Europa proprio come ha già fatto con il pubblico italiano.