È spesso ospite di programmi di attualità come Quarta Repubblica e Matrix, Mavina Graziani, attrice italiana con un background variegato nel mondo dello spettacolo. La sua carriera artistica inizia nel campo della danza, dove si forma, per poi proseguire con la recitazione. Ma scopriamo di più su di lei, sul suo curriculum da attrice e sulla sua carriera.

Chi è l’attrice che ha recitato in diverse fiction Mediaset

Mavina Graziani è nata nel 1989. Come detto, si è formata in danza classica e moderna a livello scolastico, e nella fotomodellazione. Successivamente, si è dedicata alla recitazione, studiando in diverse scuole prestigiose come la Scuola di Teatro e Dizione Centro Teatro Attivo di Milano e l’Accademia Teatrale Sofia Amendola di Roma. Inoltre, ha frequentato l’accademia cinematografica Studio Cinema e ha seguito un corso intensivo basato sul metodo Meisner.

La sua carriera televisiva è caratterizzata da ruoli in fiction di successo targate Mediaset, tra cui spicca il suo ruolo come Assunta Ceravolo nella serie “Squadra Mobile” e come attrice nella miniserie “Ultimo 5 – Caccia ai Narcos” del 2018. Nel 2021, Graziani interpreta Mandy nel film “Morrison”. La sua esperienza non si limita solo alla televisione; ha anche preso parte a diverse produzioni teatrali, tra cui una tournée per lo spettacolo “Dark Play,” diretto da Matteo Fasanella.

Mavina Graziani, l’attrice ha tre figli: alcuni cenni sulla vita privata

Parallelamente alla sua carriera di attrice, Graziani è stata ospite in numerose occasioni al programma “Matrix” in qualità di opinionista, dove si è distinta per il suo impegno nella difesa dei diritti delle donne.

Stando alle informazioni di cui siamo in possesso, Mavina Graziani vive a Roma ed è madre di tre figli. Non conosciamo l’identità del marito, ma a giudicare dalle foto che l’attrice pubblica sui suoi profili social, la coppia sembra molto unita. Emerge, tuttavia, una certa riservatezza circa la vita privata di Graziani.