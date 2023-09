Siamo giunti all’atto finale degli Europei 2023 di volley maschile, e la tensione è palpabile. Due titani dello sport, Italia e Polonia, si scontreranno in un match che si prospetta epico e carico di adrenalina. La nazionale italiana torna in campo nella capitale, galvanizzata dal tifo di casa, con il Presidente Mattarella in tribuna e con una sola missione in mente: conquistare l’ottavo titolo continentale. Dall’altra parte della rete, la Polonia, che ha già battuto in rimonta la Slovenia, è alla caccia del suo secondo titolo europeo. Ma dove si potrà seguire la finale degli Europei di pallavolo Italia-Polonia in diretta TV e streaming?

Caccia al titolo continentale: come seguire la finalissima

L’incontro è previsto per sabato 16 settembre al PalaEur di Roma, con fischio d’inizio alle ore 21.15. I riflettori saranno tutti puntati su questo scontro titanico tra i Campioni del Mondo e d’Europa in carica, l’Italia, e la Polonia, che ha mostrato muscoli e grinta nel torneo. La posta in gioco è altissima, con i padroni di casa che puntano a consolidare il loro dominio nel volley europeo, mentre i polacchi cercano la rivincita e un altro titolo da aggiungere al loro palmarès.

L’Italia è una vera potenza nel mondo del volley maschile e andrà a caccia del suo ottavo titolo europeo. Già Campioni del Mondo e d’Europa, gli italiani sono certamente una squadra da non sottovalutare. La Polonia, dall’altro lato della rete, è stata Campione d’Europa una sola volta, nel 2009, ma ha dimostrato una notevole forza, battendo la Slovenia con un risultato di 3-1 nella semifinale. Questo remake della finale dei Mondiali del 2022 è particolarmente interessante e offre l’occasione per entrambe le squadre di dimostrare il loro valore in uno scontro diretto.

Dove guardare Italia-Polonia di pallavolo in tv e streaming

Per chi non vuole perdersi un minuto di questa emozionante finale, ci sono diverse opzioni per seguirlo in diretta. La partita sarà trasmessa in TV sui canali Rai, accessibili gratuitamente, anche se i dettagli del palinsesto devono ancora essere definiti. Per gli abbonati, la partita sarà anche disponibile sui canali Sky. Opzioni di streaming sono anche disponibili: Rai Play offrirà la trasmissione gratuita mentre Sky Go, NOW e Euro Volley Tv saranno disponibili per gli abbonati.