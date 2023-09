Il film “Benvenuti al Sud”, uscito nel 2010, è una commedia italiana che ha saputo conquistare il cuore di milioni di spettatori. Sebbene la trama sia avvincente e i personaggi ben delineati, è anche l’ambientazione a rubare la scena. E dunque, dove è stato girato Benvenuti al Sud? Ecco tutti i luoghi del film.

Dove è stato girato “Benvenuti al Sud”: alcuni dei luoghi del film di Miniero

Diretto da Luca Miniero, il film racconta la storia di un impiegato delle poste, Claudio Bisio, che viene trasferito da Milano a un piccolo paese del Sud Italia, dove incontrerà l’impiegato Mattia, Alessandro Siani, e tanti altri personaggi tutti da scoprire.

Le riprese del film, durate circa dieci settimane, sono iniziate a settembre 2009 e si sono svolte principalmente nel comune di Castellabate, in provincia di Salerno, e nelle città di Milano e Roma. Questa località è parte del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e ha offerto un contesto scenografico di grande impatto visivo.

Il centro storico di Castellabate è stato uno degli elementi chiave dell’ambientazione. Luoghi come Palazzo Perrotti, il Belvedere di San Costabile, la Porta di Mare e via Guglielmo I il Normanno sono diventati quasi dei personaggi a sé stanti, contribuendo alla ricchezza visuale del film.

Quando anche un ristorante diventa celebre grazie a un film

Oltre al borgo medievale, le riprese si sono estese anche alle frazioni marine di San Marco e Santa Maria. In particolare, zone come la Torretta, la salita di S. Cosimo, via C. De Angelis e il porto turistico a San Marco, oltre a Marina Piccola, il Porto delle Gatte e il mare del Pozzillo a Santa Maria, hanno aggiunto un tocco di autenticità e bellezza marittima all’opera. Uno dei luoghi dove è stato girato “Benvenuti al Sud” saliti alla ribalta è il ristorante “Le Gatte”, dove si è girata una scena del film.

Ma, sebbene Castellabate costituisca il cuore dell’ambientazione, alcune scene importanti sono state girate altrove. Un altro luogo di ripresa è stata infatti la base militare di Persano, dove è stata filmata la scena del finto rapimento, un momento chiave del film che aggiunge un elemento di suspense alla storia.

Anche la stazione ferroviaria di Capranica-Sutri, situata sulla linea Roma-Capranica-Viterbo in provincia di Viterbo, è stata utilizzata per alcune scene. Va notato che il comune di Castellabate non è attraversato direttamente dalla ferrovia, e la stazione più vicina è Agropoli-Castellabate, nel territorio comunale del vicino centro di Agropoli.