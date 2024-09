Ursula von der Leyen ha svelato i nomi dei commissari che comporranno la nuova Commissione Europea 2024, segnando un importante passo verso la definizione delle politiche future dell’Unione Europea. La squadra proposta, composta da 27 membri, riflette un delicato equilibrio tra i Paesi membri e i vari gruppi politici dell’UE. Il Partito Popolare Europeo (PPE) domina con 14 rappresentanti, mentre 11 sono le donne presenti nel team. L’Italia ha scelto Raffaele Fitto, esponente del gruppo conservatore ECR, come commissario e vicepresidente esecutivo. Fitto si occuperà di fondi di Coesione e Riforme, con competenze più limitate rispetto alle attese.

I nomi della nuova Commissione Europea 2024: la lista completa

Tra i membri della nuova Commissione Europea 2024, spiccano figure di rilievo come Valdis Dombrovskis e Maroš Šefčovič, volti noti già presenti nelle precedenti commissioni. Accanto a loro, nomi nuovi come Teresa Ribera, Kaja Kallas e Roxana Mînzatu porteranno fresche prospettive all’esecutivo europeo. Raffaele Fitto avrà il compito di gestire i fondi del PNRR insieme a Valdis Dombrovskis, una delle sfide più delicate del mandato. La presenza di commissari con background politico solido, come Michael McGrath e Glenn Micallef, promette di garantire continuità, mentre nuovi volti come Jessika Roswall potrebbero dare una spinta innovativa. La Commissione si prepara ora a essere sottoposta alle audizioni del Parlamento Europeo, un passaggio obbligato prima dell’inizio ufficiale del mandato.

Maria Luís Albuquerque

Magnus Brunner

Teresa Ribera

Raffaele Fitto

Glenn Micallef

Jessika Roswall

Wopke Hoekstra

Dan Jørgensen

Kaja Kallas

Costas Kadis

Marta Kos

Hadja Lahbib

Dubravka Šuica

Stéphane Séjourné

Piotr Serafin

Jozef Síkela

Valdis Dombrovskis

Maroš Šefčovič

Roxana Mînzatu

Michael McGrath

Apostolos Tzitzikostas

Henna Virkkunen

Olivér Várhelyi

Christophe Hansen

Andrius Kubilius

Ekaterina Zaharieva

Le audizioni e i prossimi passi: obiettivo, far partire i lavori a dicembre

Le audizioni della nuova Commissione Europea 2024 saranno un momento cruciale per valutare la preparazione dei commissari. Previste inizialmente per novembre, potrebbero essere anticipate a ottobre su richiesta di von der Leyen, con l’obiettivo di far partire i lavori già a dicembre. Ogni commissario sarà sottoposto a una valutazione approfondita da parte del Parlamento Europeo, che dovrà esprimersi sull’intera squadra prima dell’insediamento ufficiale. Tra coloro che potrebbero affrontare maggiori pressioni ci sono Raffaele Fitto, visto come espressione di un governo euroscettico, e altri commissari uomini, la cui presenza numerosa ha suscitato dibattito in un contesto in cui von der Leyen aveva sollecitato una maggiore parità di genere.