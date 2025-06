«È il momento di tendere la mano al ceto medio, che rappresenta la struttura portante del sistema produttivo italiano e che spesso avverte di più il peso del carico tributario». Parole chiare quelle pronunciate da Giorgia Meloni agli Stati generali dei commercialisti. La premier ha rimesso al centro del dibattito fiscale quella fascia di lavoratori, imprenditori e professionisti che da anni si trova schiacciata tra un carico fiscale elevato e un sistema di agevolazioni che tende a escluderli.

Meloni ha parlato di un Fisco che «non deve essere uno strumento opprimente, ma un alleato della crescita», sottolineando come la riforma fiscale varata dal governo sia stata attesa in Italia da oltre cinquant’anni. «Abbiamo fatto questa scelta perché crediamo che il Fisco debba aiutare il tessuto produttivo a creare ricchezza, non a ostacolarlo», ha aggiunto.

Il ceto medio come motore dell’economia

Nel suo intervento, la presidente del Consiglio ha ribadito che il ceto medio è il vero motore dell’economia italiana. Una platea di cittadini che produce ricchezza e sostiene i consumi, ma che troppo spesso resta esclusa dai bonus e dalle detrazioni riservate ai redditi più bassi. «Parliamo di lavoratori e famiglie che non vivono nel lusso, ma che non possono più permettersi di vedere eroso il loro potere d’acquisto da un sistema fiscale ingiusto», ha detto Meloni.

Il messaggio è chiaro: non un taglio indiscriminato delle tasse, ma un intervento mirato a sostenere quella parte della popolazione che tiene in piedi il Paese e che oggi, liberando risorse, potrebbe contribuire a rilanciare consumi e investimenti.

Meloni annuncia di voler tagliare le tasse al ceto medio: “Un Fisco più semplice, più giusto”

La premier ha voluto sottolineare il lavoro svolto sul fronte della semplificazione fiscale. «Il Fisco non deve essere un sistema comprensibile solo dagli addetti ai lavori. Deve essere uno strumento attraverso cui lo Stato sostiene la crescita, finanzia i servizi e rende la società più giusta», ha detto. In questa visione, il recente recupero record di 33,4 miliardi di euro dall’evasione fiscale nel 2024 viene presentato come una risposta concreta alle critiche ricevute dall’opposizione: «Non è un caso, ma il frutto di scelte precise», ha sottolineato Meloni.

La sfida della legislatura

Rivolgendosi direttamente ai commercialisti, Meloni ha tracciato anche un orizzonte politico più ampio: «Se politica e categorie lavorano insieme, si possono ottenere grandi risultati. Vogliamo consegnare a chi verrà dopo di noi un’Italia migliore: più giusta, più forte, più consapevole». Un messaggio che guarda al futuro ma che, di fatto, pone già ora il tema del taglio delle tasse al ceto medio come una delle priorità della seconda parte della legislatura.

Non un intervento populista, ma un’operazione che – se attuata – potrebbe avere effetti importanti sulla domanda interna e sulla coesione sociale. «Perché l’Italia è e rimane una grande nazione», ha concluso Meloni. «Spetta a ognuno di noi fare la propria parte per restituirle il posto da protagonista che merita».