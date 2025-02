L’emozione della finale di Sanremo 2025 si può vivere non solo davanti alla TV, ma anche attraverso la radio, un mezzo che da sempre accompagna gli italiani con il suo racconto in diretta. Per chi è in viaggio, al lavoro o semplicemente preferisce l’ascolto audio, diverse emittenti offriranno una copertura completa dell’evento. Ma dove ascoltare la finale del Festival di Sanremo 2025 in radio, tra frequenze FM e streaming online? Ecco tutte le informazioni per non perderti il gran finale.

Le emittenti radiofoniche che trasmetteranno l’ultimo atto del Festival

Sanremo non è solo spettacolo televisivo, ma anche un evento radiofonico di grande richiamo. Ogni anno, diverse radio italiane si collegano con l’Ariston per offrire una copertura completa dell’ultima serata del Festival, permettendo agli ascoltatori di immergersi nelle emozioni della competizione canora.

Anche per il 2025, Rai Radio 2 si conferma la radio ufficiale del Festival di Sanremo, offrendo una copertura dettagliata e in tempo reale dell’evento. La conduzione sarà affidata a voci di spicco del panorama radiofonico italiano come Gino Castaldo ed Ema Stokholma, garantendo agli ascoltatori un’esperienza coinvolgente grazie a collegamenti in diretta dall’Ariston e commenti esclusivi.

Oltre a Rai Radio 2, anche emittenti private di grande rilievo seguiranno la finale. RTL 102.5, da sempre vicina alla musica italiana, trasmetterà momenti salienti dell’evento, con approfondimenti e interviste. Allo stesso modo, Radio Zeta darà spazio ai protagonisti del Festival con dirette dedicate alla serata conclusiva.

Finale Sanremo 2025 in radio: come ascoltarla in streaming e su frequenza FM

Se vuoi ascoltare la finale di Sanremo 2025 in diretta, hai diverse opzioni a disposizione: