Il Festival di Sanremo rappresenta un’icona della cultura musicale italiana, un evento che ogni anno attira milioni di spettatori in tutto il mondo. La finale dell’edizione 2025 si preannuncia imperdibile e, se ti trovi all’estero, esistono diverse modalità per seguirla in diretta. Ecco, dunque, come seguire la finale di Sanremo 2025 all’estero: dove vederla in tv e streaming.

Una istituzione della cultura italiana: molto più di un semplice Festival

Sanremo non è solo una competizione musicale, ma un vero e proprio spettacolo che racconta le tendenze musicali e culturali dell’Italia. L’evento è seguito con grande entusiasmo non solo dai cittadini italiani, ma anche da una vasta comunità internazionale di appassionati della musica italiana. Molti artisti di successo internazionale hanno mosso i primi passi proprio su questo prestigioso palco, rendendo Sanremo un appuntamento fondamentale per la musica italiana.

Come vedere la finale di Sanremo 2025 in TV dall’estero

Per chi desidera assistere alla finale su schermo televisivo, Rai Italia è la soluzione ideale. Il canale, pensato per gli italiani residenti all’estero, trasmetterà l’evento in diretta in numerose aree geografiche, tra cui:

Stati Uniti e Canada

America Latina

Australia

Africa e Asia

Grazie a Rai Italia, è possibile vivere l’emozione del Festival come se si fosse in Italia, mantenendo un legame con le proprie radici culturali.

Chiunque si trovi all’estero può verificare la disponibilità del canale nel proprio Paese e consultare la programmazione ufficiale per essere sicuro di non perdere neanche un minuto dello spettacolo. Alcune piattaforme satellitari o provider locali potrebbero offrire Rai Italia nei loro pacchetti, quindi è utile controllare le opzioni disponibili.

Come vedere la finale di Sanremo 2025 in streaming dall’estero

Per chi preferisce lo streaming, la finale di Sanremo sarà disponibile su RaiPlay, la piattaforma digitale della Rai. Tuttavia, il servizio è geolocalizzato e accessibile solo dall’Italia. Per ovviare a questa limitazione, è possibile utilizzare una VPN (Virtual Private Network).

Come utilizzare una VPN per accedere a RaiPlay

Selezionare una VPN affidabile – Tra le soluzioni più performanti figurano NordVPN, ExpressVPN e Surfshark. Connettersi a un server italiano – Tramite l’app della VPN, è necessario selezionare un server situato in Italia. Accedere a RaiPlay – Una volta connessi, sarà possibile visualizzare la diretta sul sito ufficiale di RaiPlay o tramite l’app dedicata.

L’uso di una VPN consente di superare le restrizioni geografiche e accedere ai contenuti Rai in modo sicuro e senza interruzioni. Oltre a garantire l’accesso a RaiPlay, l’utilizzo di una VPN è legale e offre anche vantaggi in termini di sicurezza e privacy, proteggendo i dati dell’utente durante la navigazione online.