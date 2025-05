Capita a molti utenti: si apre una chat su WhatsApp e si nota un’informazione che sembra fuori posto. L’orario dell’ultimo accesso del contatto non è aggiornato, oppure l’utente appare online quando, in realtà, non lo è. In questi casi si parla comunemente di ultimo accesso WhatsApp sbagliato, una situazione che genera confusione ma che, nella maggior parte dei casi, ha spiegazioni semplici e risolvibili. Vediamo cosa può causare queste discrepanze e come comportarsi.

Cos’è l’ultimo accesso e perché può risultare sbagliato

La funzione dell’ultimo accesso su WhatsApp mostra il momento in cui un utente ha utilizzato per l’ultima volta l’app. L’informazione compare in cima alla chat e viene aggiornata in automatico ogni volta che si apre l’applicazione.

Tuttavia, non sempre l’orario visualizzato è accurato o aggiornato. Questo può dipendere da una serie di motivi tecnici, legati alla rete, alle impostazioni della privacy o a malfunzionamenti temporanei dell’app.

Perché l’ultimo accesso può risultare errato: le principali cause

1. Impostazioni di privacy personalizzate

WhatsApp consente agli utenti di decidere chi può vedere l’ultimo accesso. Se una persona ha scelto di nasconderlo, non sarà possibile visualizzarne l’orario. Inoltre, se si sceglie di non mostrare il proprio ultimo accesso, non sarà possibile nemmeno vedere quello degli altri.

2. Problemi di sincronizzazione o connessione

In presenza di connessione instabile, l’app potrebbe non aggiornare correttamente lo stato online o l’ultimo accesso, generando incongruenze temporanee. Anche una disconnessione improvvisa può causare un ritardo nella sincronizzazione.

3. Utilizzo di WhatsApp Web

Quando si accede a WhatsApp da un browser o da un’app desktop, lo stato online può rimanere attivo più a lungo anche dopo la chiusura della sessione, dando l’impressione che l’utente sia ancora connesso.

4. Bug dell’applicazione

A volte, in seguito a un aggiornamento o per problemi temporanei, l’app può mostrare informazioni sbagliate sull’ultimo accesso. Si tratta per lo più di errori momentanei che si risolvono in automatico o con un riavvio del dispositivo.

5. Fuso orario o orologio di sistema errato

Se lo smartphone ha un orario non sincronizzato correttamente o un fuso orario impostato male, l’orario dell’ultimo accesso potrebbe risultare sfasato rispetto a quello reale.

Come verificare se l’ultimo accesso è corretto

Non esiste un modo per “forzare” l’aggiornamento dell’ultimo accesso altrui. Tuttavia, è possibile adottare alcune precauzioni per verificare se il problema dipende da noi o da una configurazione esterna:

Controllare la propria connessione Internet

Aggiornare l’app all’ultima versione disponibile

Verificare le impostazioni della privacy nella sezione “Privacy > Ultimo accesso e online”

nella sezione “Privacy > Ultimo accesso e online” Controllare l’orario del proprio dispositivo e sincronizzarlo automaticamente con la rete

Cosa fare se l’ultimo accesso continua a risultare sbagliato

Se l’errore persiste anche dopo gli accorgimenti di base, è consigliabile: