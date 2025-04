Negli ultimi anni WhatsApp è diventato il centro delle nostre comunicazioni quotidiane. Messaggi vocali, immagini, video, documenti: ogni giorno riceviamo e inviamo decine di file, molti dei quali finiscono con l’accumularsi nella memoria del telefono anche dopo essere stati apparentemente eliminati. Una domanda che molti utenti si pongono, soprattutto quando il telefono inizia a rallentare, è come svuotare il cestino nascosto di WhatsApp. Ecco una guida pratica e aggiornata per Android e iPhone.

Perché la memoria del telefono si riempie con WhatsApp

Anche quando si cancella una chat o un singolo contenuto, WhatsApp non elimina necessariamente i file multimediali associati. Soprattutto su Android, molti di questi file restano archiviati nella memoria del dispositivo, in cartelle che l’app non mostra in modo diretto. È qui che si nasconde il cosiddetto “cestino di WhatsApp”, uno spazio dove restano file che pensavamo di aver cancellato.

Nel caso degli iPhone, la situazione è leggermente diversa ma il risultato è lo stesso: foto, video e audio continuano a occupare spazio prezioso, anche se non sono più visibili all’interno delle conversazioni.

Dove si trova il cestino nascosto su Android

Sui dispositivi Android è possibile accedere manualmente alle cartelle nascoste dove WhatsApp salva i file multimediali, anche quelli che l’utente crede di aver già eliminato. Basta aprire il file manager del telefono e navigare fino al percorso Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media. All’interno di questa sezione si trovano cartelle per ogni tipo di contenuto: immagini, video, audio, documenti e note vocali.

Molti di questi file restano salvati anche dopo l’eliminazione dalla chat. Per svuotare il “cestino nascosto”, si può tenere premuto sulle cartelle e selezionare l’opzione per eliminarle. È consigliabile aprire prima ogni cartella e controllarne il contenuto, così da non eliminare inavvertitamente file importanti. In alcuni casi, si possono liberare anche decine di gigabyte con pochi tocchi.

Come svuotare il cestino nascosto di WhatsApp su iPhone

Su iPhone il sistema operativo iOS non consente l’accesso diretto a cartelle come su Android, ma è comunque possibile recuperare spazio. Per prima cosa, si può controllare se le foto e i video ricevuti sono ancora presenti nell’app “Foto”. Se lo sono, significa che WhatsApp li ha salvati anche fuori dalla chat.

Il modo migliore per agire su iPhone è quello di accedere all’app di WhatsApp, entrare in Impostazioni, selezionare “Spazio e dati” e poi “Gestisci spazio”. Qui è possibile vedere quali chat occupano più memoria e quali file multimediali sono più pesanti. Con un semplice tocco, si possono selezionare ed eliminare definitivamente immagini, video e documenti, liberando spazio in modo sicuro.

Inoltre, per evitare l’accumulo futuro di file inutili, si consiglia di disattivare il download automatico dei media sempre dalle impostazioni di “Spazio e dati”.

Gestire lo spazio con la funzione “Gestisci spazio”

Sia su Android che su iPhone, WhatsApp ha introdotto la funzione “Gestisci spazio” per aiutare gli utenti a monitorare l’uso della memoria. Questa sezione consente di individuare in modo chiaro le chat più “pesanti”, i file inoltrati più volte e quelli di dimensioni maggiori.

Dopo aver effettuato l’accesso, è possibile scorrere tra i contenuti ed eliminare quelli superflui, con la certezza di non cancellare accidentalmente chat o messaggi importanti. È anche possibile ordinare i file per dimensione, così da individuare subito quelli che consumano più memoria.

Come svuotare il cestino nascosto di WhatsApp: liberare spazio senza perdere ricordi importanti

Prima di svuotare completamente la memoria, è importante ricordare che alcuni file ricevuti su WhatsApp potrebbero non essere salvati altrove. Prima di cancellare, è bene controllare se le immagini o i video sono già stati trasferiti nella galleria del telefono o su un servizio cloud come Google Foto o iCloud.

Se il contenuto è archiviato solo all’interno di WhatsApp e non è stato salvato in precedenza, una cancellazione definitiva impedirà qualsiasi possibilità di recupero. È dunque utile fare un rapido backup selettivo prima di procedere con l’eliminazione.

WhatsApp ha davvero un cestino nascosto?

Tecnicamente, WhatsApp non ha un cestino vero e proprio come i sistemi operativi desktop. Tuttavia, molti dei file multimediali eliminati dalle chat rimangono nella memoria del telefono finché non vengono rimossi manualmente o tramite strumenti come “Gestisci spazio”.

La confusione sul “cestino nascosto” nasce proprio da questo meccanismo di salvataggio automatico, che può sfuggire all’utente. Ma imparando a riconoscere dove si trovano questi file e come rimuoverli correttamente, è possibile recuperare spazio senza perdere dati importanti.