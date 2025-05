Intelligenza artificiale, come i brand sopravvivranno nell’era di ChatGPT: la GEO AI Search

La crescita esplosiva di ChatGPT e dei motori di ricerca basati su AI sta ridefinendo le regole del search marketing: ChatGPT ha raggiunto 800 milioni di utenti attivi settimanali a maggio 2025, diventando anche la prima APP scaricata su Apple Store.

Secondo la simulazione dell’agenzia di search marketing Avantgrade.com, la quota di mercato di Google nelle ricerche in Italia, attualmente al 92,63%, potrebbe calare fino al 78,27% nel caso in cui Apple decidesse di rimuoverlo come motore di ricerca predefinito.

In questo scenario la visibilità sui motori di ricerca AI, come ChatGPT, Perplexity e Gemini, diventa cruciale quanto quella su Google e per affrontare questa trasformazione. Avantgrade.com lancia GEO AI Search: il servizio che punta a rendere i brand protagonisti delle risposte e menzioni fornite dalle AI. L’innovativa soluzione comprende attività come il monitoraggio delle menzioni del brand nelle fonti AI, l’analisi delle domande chiave degli utenti, la produzione di contenuti conversazionali e la misurazione dei dati generati dalle interazioni.

«La SEO non è più solo una questione di ranking su Google» – dichiara Ale Agostini, CEO di Avantgrade.com – «Oggi la sfida è essere menzionati dalle AI generative come Gemini o ChatGPT Search. È un cambio di paradigma che richiede nuove strategie di visibilità e autorevolezza per i brand.»

GEO AI Search rappresenta un approccio integrato che, pur riconoscendo il ruolo centrale di Google e Bing, guida i brand nel riposizionamento strategico all’interno dei nuovi percorsi digitali dominati dall’intelligenza artificiale.