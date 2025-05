La dottoressa Emma Craythorne è una delle dermatologhe più conosciute al mondo, grazie alla sua partecipazione al programma televisivo “The Bad Skin Clinic”, trasmesso anche in Italia con il titolo “La Clinica della Pelle”. Il suo volto è diventato simbolo di professionalità e umanità nella gestione dei problemi della pelle, unendo un’elevata preparazione clinica a un approccio empatico e orientato al benessere del paziente.

Biografia, età e formazione della dermatologa de “La Clinica della Pelle”

Emma Craythorne è è nata nel marzo 1977 ed è originaria dell’Irlanda del Nord e ha studiato Medicina e Chirurgia in Scozia. Dopo aver completato la formazione specialistica post-laurea a Edimburgo, è diventata membro del Royal College of Physicians. Ha poi svolto un training specialistico quadriennale in dermatologia presso il King’s College Hospital di Londra, che le ha permesso di iscriversi al registro dei medici specialisti del General Medical Council come Consultant Dermatologist (GMC 4745871).

Emma Craythorne, la sua carriera professionale e i riconoscimenti ottenuti

Attualmente, la dottoressa Craythorne lavora presso il prestigioso St John’s Institute of Dermatology del Guys and St Thomas Hospital NHS Trust di Londra, dove è Consulente Dermatologa, Chirurga Dermatologica, Chirurga Laser e Mohs Micrographic Surgeon. È anche responsabile del team multidisciplinare per i tumori cutanei, nonché referente per la qualità dell’istituto.

Ha completato una fellowship accreditata dal Royal College in Chirurgia Micrografica di Mohs e Chirurgia Laser, eseguendo circa 500 interventi di Mohs all’anno. È anche formatrice di specializzandi e colleghi internazionali in questa tecnica altamente specialistica.

Pioniera nell’uso della microscopia confocale a riflettanza per l’analisi delle lesioni cutanee, ha fondato la prima clinica (NHS e privata) nel Regno Unito a utilizzare questa tecnologia innovativa che permette di osservare le lesioni senza biopsia invasiva.

La sua attività di ricerca è intensa e internazionale: è coinvolta in numerosi progetti su tumori cutanei, cicatrici e trattamenti estetici non chirurgici. Ha pubblicato decine di articoli su riviste scientifiche, scritto capitoli di libri e curato un proprio manuale di riferimento: Pocket Tutor Dermatology.

Tra i ruoli istituzionali, è attualmente Presidente del British Cosmetic Dermatology Group, Tesoriera della St John’s Dermatological Society e Trustee della Cosmetic Practice Standards Authority, che si occupa della qualità nella pratica estetica non chirurgica.

Quale potrebbe essere il costo di una visita dalla dermatologa?

Il costo di una visita privata presso la sua clinica londinese varia a seconda della tipologia di trattamento, ma secondo fonti esterne si aggira tra le 250 e le 350 sterline per una prima consulenza. Per chi desidera una soluzione più accessibile, è disponibile la piattaforma Klira, fondata dalla dottoressa, che propone trattamenti personalizzati a partire da £49 al mese.

Chi è Emma Craythorne nella sua vita privata

Al di fuori della professione, Emma Craythorne è una donna profondamente legata alla sua famiglia. È madre di tre figli, con i quali ama trascorrere il tempo libero. Appassionata di viaggi e natura, dedica parte delle sue giornate a esplorare il mondo e vivere la quotidianità attraverso lo sguardo curioso dei suoi bambini.

La sua capacità di conciliare una brillante carriera con la vita familiare è una delle qualità che l’hanno resa un modello di ispirazione per molte donne nel mondo della medicina.