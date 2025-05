Nata a Orlando, Florida, il 15 luglio 2000, Melissa Collazo è una delle giovani promesse più interessanti della televisione e del cinema americano contemporaneo. Con origini portoricane e un passato da baby conduttrice, si è imposta nel panorama dell’intrattenimento grazie a talento, determinazione e una versatilità che le ha permesso di spaziare tra generi e ruoli molto diversi.

Gli inizi tra telecamere e Telemundo

La carriera di Melissa Collazo è iniziata precocemente, ben prima del suo debutto ufficiale nel mondo della recitazione. Cresciuta in una famiglia legata ai media — la madre era direttrice delle news per l’emittente latina Telemundo — ha mosso i primi passi davanti alla telecamera conducendo rubriche per bambini sull’emittente. Un’esperienza formativa, che le ha dato confidenza con il mezzo televisivo e che ha acceso in lei la passione per la recitazione, scelta che ha intrapreso seriamente all’età di 12 anni.

Dai ruoli secondari al successo con “One of Us Is Lying”

Il suo primo ruolo significativo arriva nel 2017 con una piccola parte in Stranger Things, dove interpreta un’adolescente appassionata di videogiochi. Seguono partecipazioni in film come The Little Mermaid (2018), dove veste i panni di una delle creature del circo, e in serie come Swamp Thing (2019), dove interpreta la versione giovane della protagonista Abby.

Nel 2020 si fa notare nel body-swap horror Freaky, con Vince Vaughn e Kathryn Newton, interpretando Ryler, una studentessa che offre un tocco ironico e pungente al film.

Ma è nel 2021 che arriva la svolta: Melissa ottiene il ruolo principale di Lena nel film per famiglie Lena and Snowball, che le consente di esplorare una dimensione più dolce e avventurosa. Nello stesso anno viene scelta per interpretare Maeve Rojas nella serie originale Peacock One of Us Is Lying, un teen drama con elementi thriller tratto dall’omonimo bestseller di Karen M. McManus. Il ruolo la consacra definitivamente tra i volti emergenti più promettenti della sua generazione, portandola a tornare sul set anche per la seconda stagione nel 2022.

Il successo di “Motorheads” su Amazon Prime Video

Nel 2024, Melissa entra a far parte del cast di Motorheads, serie originale di Amazon Prime Video che ha ottenuto rapidamente ottimi riscontri di pubblico e critica. Accanto a nomi affermati come Ryan Phillippe, interpreta Caitlin, una delle protagoniste principali. La serie, ambientata nel mondo delle corse automobilistiche e delle rivalità giovanili, ha saputo conquistare una vasta audience grazie a un mix di adrenalina, dinamiche familiari e drammi adolescenziali. La performance di Collazo si distingue per intensità e autenticità, confermandola tra i volti più interessanti della sua generazione.