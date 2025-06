Alessandro Ciacci è un autore e performer che si muove tra palcoscenico e pagina scritta, mescolando satira, teatro e letteratura. In questa biografia approfondiamo il suo percorso, dagli esordi alla scena nazionale della stand-up comedy.

Chi è l’attore stand up comedian: età, origini e primi passi

Nonostante sia noto soprattutto per il suo stile brillante e surreale, su Alessandro Ciacci non sono disponibili molte informazioni private: la sua età esatta, così come notizie su genitori o famiglia, non sono state rese pubbliche. Allo stesso modo, non risultano confermate notizie su moglie o fidanzata, mantenendo una certa riservatezza sulla sua vita personale.

Alessandro Ciacci: spettacoli, tour e successi in TV

Dal 2016, Ciacci calca i palchi di tutta Italia come comico professionista. I suoi spettacoli one man show hanno titoli emblematici del suo approccio linguistico e ironico: Sillygismi (2017), A.C.U.M.E. (2018), Salamoia per intenditori (2019) e Sblighésss! (2021). Il suo tour lo ha portato in numerosi teatri e club dedicati alla comicità contemporanea.

Parallelamente, ha proseguito l’attività teatrale come attore e regista, firmando opere come Mandragola di Machiavelli, Let’s Swift again (tratto da Jonathan Swift, con testi in prima traduzione italiana assoluta) e The gag is on the table, un originale sketch show comico.

Ha fatto parte del cast di noti programmi TV: CCN – Comedy Central News (2017), Stand up comedy (2017, 2019, 2020), Italian stand up su Zelig TV (oggi su Amazon Prime Video) e Comedy Rehab (2021).

Alessandro Ciacci su Wikipedia e nelle pubblicazioni

Molti utenti cercano Alessandro Ciacci su Wikipedia, ma al momento una voce ufficiale a suo nome non risulta presente sull’enciclopedia libera. Tuttavia, i suoi testi sono stati inseriti nella raccolta Stand up Comedy – La prima antologia italiana curata da Giulio D’Antona per Einaudi Stile Libero.

Come autore teatrale ha pubblicato Sweet Lily suite (Erga Edizioni), mentre il suo esordio narrativo, La tassonomica dei mirabili, è uscito per Aras Edizioni.