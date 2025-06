Con l’arrivo dell’estate, il grande pubblico della musica italiana si prepara ad accogliere il nuovo tour negli stadi dei Pinguini Tattici Nucleari. Il gruppo capitanato da Riccardo Zanotti torna on stage con lo spettacolo dell’Hello World – Tour 2025, che prende il nome dall’ultimo album pubblicato. E la domanda che in tanti si pongono è una sola: qual è la scaletta 2025 dei Pinguini Tattici Nucleari? Ecco tutto quello che c’è da sapere sui nuovi concerti, con l’elenco completo delle canzoni proposte live.

Pinguini Tattici Nucleari, al via il tour 2025 negli stadi

L’appuntamento è ormai arrivato. Sabato 7 giugno i Pinguini Tattici Nucleari hanno dato il via ufficiale al loro attesissimo tour 2025 negli stadi con la data zero alla RCF Arena di Reggio Emilia. Uno show che segna l’inizio di un’estate ricchissima di emozioni, durante la quale la band porterà la propria musica in alcuni degli stadi più iconici d’Italia.

Il gruppo ha preparato per questa occasione un live show che alterna i successi più recenti dell’album “Hello World” alle hit che negli anni hanno conquistato milioni di ascoltatori.

Il calendario dell’Hello World – Tour 2025 prevede otto appuntamenti, tra cui spiccano due date allo Stadio San Siro di Milano e un gran finale allo Stadio Olimpico di Roma. Ecco tutte le date:

7 giugno – RCF Arena (Campovolo), Reggio Emilia

10 e 11 giugno – Stadio San Siro, Milano

14 giugno – Arena della Marca, Treviso

17 giugno – Stadio Olimpico Grande Torino, Torino

21 giugno – Stadio del Conero, Ancona

25 giugno – Visarno Arena, Firenze

28 giugno – Stadio Diego Armando Maradona, Napoli

4 luglio – Stadio Olimpico, Roma

Pinguini Tattici Nucleari scaletta 2025: tutte le canzoni del nuovo tour

Uno degli aspetti più attesi di ogni tour dei Pinguini Tattici Nucleari è proprio la scaletta. Anche quest’anno il gruppo ha costruito un ordine dei brani capace di coinvolgere il pubblico, alternando momenti di grande energia e parentesi più intime.

Se lo scorso anno la scaletta era ancora in parte legata ai brani precedenti, con pezzi come Scrivile scemo, Ringo Starr, Ricordi e Rubami la notte, il tour 2025 è inevitabilmente segnato dall’arrivo dell’ultimo album, “Hello World”.

Ecco allora, canzone per canzone, la scaletta 2025 dei concerti dei Pinguini Tattici Nucleari, così come proposta nella data zero di Reggio Emilia:

Hello World

Giovani Wannabe

Ringo Starr

Romantico Ma Muori

Hold On

Ricordi

La Storia Infinita

Amaro

Bottiglie Vuote

Alieni

Bergamo

Scrivile Scemo

Antartide

Coca Zero

Lake Washington Boulevard

Piccola Volpe

Islanda

(Medley)

Dentista Croazia

Verdura

La banalità del mare

Giulia

Ridere

Migliore

Rubami la Notte

Pastello Bianco

Titoli di Coda

Come si può notare, la nuova scaletta 2025 include una ricca selezione dei brani più amati del gruppo, accanto alle tracce dell’ultimo album. Non mancano momenti corali come Giovani Wannabe e Scrivile Scemo, ma anche ballate più emozionanti come Pastello Bianco e Ricordi.

Interessante la scelta di inserire il brano di apertura, Hello World, che dà il titolo al disco e all’intero tour, confermando così il ruolo centrale del nuovo progetto discografico.

Un tour da record per i Pinguini Tattici Nucleari

Anche quest’anno i Pinguini Tattici Nucleari si confermano tra i protagonisti assoluti della scena pop italiana. Il tour negli stadi registra sold out praticamente ovunque e ribadisce la straordinaria capacità della band di parlare a un pubblico trasversale, capace di coinvolgere giovani e adulti con un linguaggio pop autentico e immediato. Lo fanno con una scaletta molto solida, che guarda al passato, come detto. Come, del resto, era stato fatto per la scaletta del tour 2022.

Con la scaletta 2025, i Pinguini costruiscono un viaggio musicale che attraversa l’intera loro carriera, ma che guarda decisamente al futuro. Per i fan, ogni data del tour sarà un’occasione unica per cantare insieme ai propri beniamini e vivere un’esperienza musicale che si preannuncia ancora una volta indimenticabile.