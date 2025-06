Cesare Cremonini è tornato. Dopo due anni di assenza dai palcoscenici, il cantautore bolognese ha dato il via al suo attesissimo tour Live25, che celebra i 25 anni di carriera musicale. E tra fan e appassionati cresce la curiosità per la scaletta di Cremonini del 2025, ovvero i brani che il cantautore proporrà in questa nuova serie di concerti negli stadi italiani. Ecco tutte le informazioni aggiornate su canzoni e tappe della tournée.

Un ritorno atteso: Cesare Cremonini in tour con Live25

La grande festa per i 25 anni di carriera di Cesare Cremonini è finalmente partita. Dopo l’annuncio del nuovo singolo Ora che non ho più te, pubblicato su tutte le piattaforme digitali, l’artista ha scelto lo Stadio Comunale G. Teghil di Lignano Sabbiadoro per la data zero del Live25, salutato con entusiasmo anche dalle istituzioni locali.

Per Cremonini si tratta di un vero e proprio ritorno sulle scene, con uno spettacolo che promette di conquistare il pubblico grazie a un allestimento imponente e a un viaggio musicale che attraversa tutta la sua discografia.

Il palco del tour è mastodontico: ben 65 metri di larghezza, 22 metri di altezza, oltre 900 metri quadrati di schermi LED e un sofisticato sistema di illuminazione con 700 corpi illuminanti e 30 macchine del fumo e laser. Un vero show per gli occhi e per le orecchie.

Cremonini Live25: tutte le date dei concerti

Il tour di Cremonini prevede ben 13 date nei principali stadi italiani. Dopo la data zero a Lignano Sabbiadoro e il debutto ufficiale previsto a San Siro, il tour toccherà città iconiche come Bologna, Napoli, Messina, Bari, Padova, Torino e Roma.

Ecco tutte le date in calendario per il Cremonini Live25:

15 e 16 giugno – Stadio G. Meazza (San Siro), Milano

19 e 20 giugno – Stadio Dall’Ara, Bologna

24 giugno – Stadio Diego Armando Maradona, Napoli

28 giugno – Stadio San Filippo-Franco Scoglio, Messina

3 e 4 luglio – Stadio San Nicola, Bari

8 luglio – Stadio Euganeo, Padova

12 luglio – Stadio Olimpico Grande Torino, Torino

17 e 18 luglio – Stadio Olimpico, Roma (gran finale)

Con oltre 550.000 biglietti già venduti, la tournée si preannuncia come uno degli eventi musicali più importanti dell’estate italiana.

Scaletta Cremonini 2025: i brani in programma

Se fino a pochi giorni fa la scaletta dei concerti di Cesare Cremonini era ancora avvolta nel mistero, la data zero di Lignano Sabbiadoro ha offerto un primo assaggio dei brani scelti dall’artista per accompagnare i fan lungo il viaggio musicale di questo tour.

Ecco la scaletta proposta a Lignano e nei prossimi appuntamenti del bolognese.

Alaska Baby

Dicono di me

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La ragazza del futuro

Ora che non ho più te

La nuova stella di Broadway

Buon viaggio (Share the love)

Lost in the weekend

Acrobati

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Un’alba rosa

San Luca

Mondo

Grey Goose

Figlio di un re

Ragazze facili

Nonostante tutto

Logico #1

Aurore boreali

50 Special

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Un giorno migliore

Parallelamente, sul web continua a circolare un’altra ipotesi di scaletta, che potrebbe essere aggiornata o modificata nelle date successive. Tra i brani papabili figurano anche Chimica, Colibrì, Qualcosa di grande, MoonWalk, Una come te, Stella di mare, Ciao e Chiamala felicità.

Come sempre accade con i concerti di Cesare Cremonini, il setlist potrebbe subire aggiustamenti in corso d’opera, riservando sorprese e momenti inediti per i fan presenti nelle diverse tappe.

Uno show da non perdere

Con il Cremonini Live25, il cantautore bolognese celebra un quarto di secolo di carriera musicale e lo fa con uno show di altissimo livello tecnico ed emozionale. La combinazione di effetti visivi spettacolari, l’energia del palco e una scaletta ricca di brani che hanno segnato più generazioni rendono ogni tappa di questa tournée un evento imperdibile.

I prossimi appuntamenti a San Siro e nei principali stadi italiani sono già attesissimi: i numeri parlano chiaro e la voglia di cantare ancora una volta insieme a Cremonini è più forte che mai.