Francesca Azzurra Conidi è una giornalista italiana specializzata in economia, finanza e politica economica. Collabora attualmente con il programma televisivo DiMartedì, in onda su La7, dove si occupa di approfondimenti e analisi legati ai principali temi dell’attualità economica.

Prima di intraprendere la carriera giornalistica, ha lavorato come consulente finanziario. Un’esperienza che le ha permesso di acquisire competenze tecniche utili nella successiva attività di cronaca e divulgazione sui temi economici.

Formazione accademica e primi anni di attività: la biografia della giornalista

Originaria di Roma e laureata in Scienze Politiche, Francesca Azzurra Conidi ha discusso una tesi in diritto internazionale dedicata alle clausole di recesso condizionato nel Trattato di non proliferazione nucleare.

Dopo la laurea, ha svolto l’attività di consulente finanziario, occupandosi di strumenti e mercati finanziari. Questa fase della sua carriera ha preceduto il passaggio al giornalismo.

La transizione verso l’attività giornalistica avviene attraverso la frequentazione di un Master in Giornalismo Politico-Economico presso la Business School del Sole 24 Ore.

Francesca Azzurra Conidi, la sua carriera: la collaborazione con DiMartedì

In seguito, inizia a collaborare con diverse testate, occupandosi principalmente di economia e politica economica. Tra le sue esperienze figura anche la collaborazione con il quotidiano sportivo Il Romanista, testata dedicata alla squadra di calcio AS Roma, di cui è tifosa.

Attualmente, Francesca Azzurra Conidi lavora all’interno della redazione di DiMartedì. La giornalista è anche attiva con il TG LA7, di cui è uno dei volti: è infatti corrispondente per diversi servizi su tematiche differenti. In questo contesto, contribuisce alla produzione di contenuti relativi a temi di economia, finanza pubblica e scenari politico-economici, attraverso servizi e approfondimenti settimanali. Collabora con Fortune Italia e Corriere della Sera ed. Roma. È stata inoltre giornalista anche per SkyTG24 e per il TG5, nonché addetto stampa del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale.

Il suo lavoro si concentra sull’analisi di dati economici e sull’elaborazione di contenuti informativi destinati al pubblico televisivo, con l’obiettivo di spiegare fenomeni economici complessi in modo accessibile, come ad esempio sulla sua lezione sulla Brexit di qualche anno fa.