Tal 1° gennaio 2025 sono in vigore le nuove tabelle retributive per colf, badanti e baby sitter 2025-2026, aggiornate sulla base dell’indice ISTAT. L’incremento, pari allo 0,96%, si applica ai minimi salariali previsti dal CCNL del lavoro domestico. Confermato al 100% l’adeguamento per le indennità di vitto e alloggio.

Gli aumenti riguardano solo chi percepisce il minimo contrattuale. Per chi ha una retribuzione concordata superiore, gli importi restano invariati.

Tabelle A, B, C, D, E, G – Retribuzioni minime colf 2025

Livello Tabella A

(Conviventi) Tabella B

(Art.14 2° co.) Tabella C

(Non conviventi) Tabella D

(Assistenza notturna) Tabella E

(Presenza notturna) Tabella G

(Art.14 9° co.) A 736,25 € – 5,35 €/h – – – AS 870,13 € – 6,30 €/h – – – B 937,06 € 669,32 € 6,68 €/h – – – BS 1.003,99 € 702,81 € 7,10 €/h 1.154,58 € – – C 1.070,94 € 776,40 € 7,49 €/h – – – CS 1.137,86 € – 7,91 €/h 1.308,53 € – 8,49 €/h D 1.338,65 € + 197,95 € – 9,12 €/h – – – DS 1.405,58 € + 197,95 € – 9,50 €/h 1.616,46 € – 10,25 €/h Livello unico – – – – 773,06 € –

Tabelle H, I, L – Indennità aggiuntive colf 2025

Livello Tabella H

Baby sitter (art.34 3°co.) Tabella I

Più assistiti (art.34 4°co.) Tabella L

Certificati UNI (art.34 7°co.) A – – – AS – – – B – 9,13 €/h – BS 132,04 €/mese 0,80 €/h 11,41 €/mese C – – – CS – 0,67 €/h 11,41 €/mese D – – – DS – 0,67 €/h 114,05 €/mese

Tabella F – Indennità vitto e alloggio giornaliere

Voce Importo Colazione o pranzo 2,31 € Cena 2,31 € Alloggio 1,98 € Totale giornaliero 6,60 €

Note importanti sulle tabelle retributive per colf 2025-2026

Questi importi si applicano esclusivamente ai lavoratori inquadrati al minimo previsto dal CCNL. In caso di retribuzioni superiori concordate individualmente, l’aumento è assorbito.

Per consultare il documento ufficiale in formato PDF e per esempi pratici di busta paga del lavoro domestico, è possibile visitare il sito delle principali associazioni datoriali come Assindatcolf.