Elisabetta Bernardi è una biologa, nutrizionista e divulgatrice scientifica italiana, specializzata in Scienza dell’Alimentazione. Con una carriera trentennale nel campo della nutrizione, è diventata un volto noto per il pubblico grazie alla sua attività di comunicazione scientifica e ai numerosi progetti di educazione alimentare ai quali ha partecipato.

Lo studio e la formazione di Elisabetta Bernardi

Dopo la laurea in Biologia, Elisabetta Bernardi ha approfondito gli studi in ambito nutrizionale, specializzandosi in Scienza dell’Alimentazione. La sua solida formazione accademica le ha permesso di intraprendere una carriera che unisce ricerca, didattica e divulgazione. È docente di “Principi di antropometria e Tecniche di valutazione della composizione corporea” nel corso di perfezionamento in Biologia della Nutrizione presso l’Università degli Studi di Bari. Inoltre, tiene lezioni su “Nutrizione e Prestazione” per il corso di secondo livello per allenatori organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina.

Il curriculum di Elisabetta Bernardi nella ricerca scientifica

L’attività di ricerca di Elisabetta Bernardi inizia nel 2002 presso la Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport dell’Università di Roma “Sapienza”. Qui ha partecipato a numerosi studi sull’alimentazione e la performance sportiva, collaborando anche con atleti di altissimo livello. Tra le esperienze significative del suo curriculum spicca la consulenza nutrizionale al team velico Mascalzone Latino in occasione dell’America’s Cup 2003. Ha seguito inoltre progetti di ricerca su atleti paralimpici, personalizzando l’alimentazione in funzione delle specifiche disabilità, con applicazioni pratiche per i Giochi Olimpici di Pechino 2008 e Londra 2012.

La carriera di Elisabetta Bernardi come divulgatrice scientifica

Uno degli aspetti centrali della carriera di Elisabetta Bernardi è l’attività di divulgazione scientifica. Dal 1994 collabora stabilmente con il programma televisivo Superquark, storico appuntamento di Raiuno ideato da Piero Angela. All’interno della trasmissione ha curato rubriche come La scienza in cucina e Saperne di più, sfatando numerosi falsi miti sull’alimentazione e offrendo al pubblico informazioni aggiornate e scientificamente fondate. Ha partecipato anche a Superquark Più, trattando temi come le diete, la conservazione degli alimenti, l’alimentazione del futuro con insetti e alghe, e l’impatto della sedentarietà sulla salute.

Oltre a Superquark, ha firmato rubriche per Rai Expo Milano 2015 sui temi dell’alimentazione e salute, ha collaborato al progetto RaiPlay Inclusione Digitale – Educazione 4.0 e ha realizzato interviste e servizi su scienza, medicina e formazione.

Attività clinica e consulenza nutrizionale

Dal 2015 Elisabetta Bernardi svolge attività professionale come nutrizionista presso il Salvator Mundi International Hospital di Roma. Qui si occupa di valutazione della composizione corporea, del metabolismo di base e di consulenze nutrizionali personalizzate. La pratica clinica rappresenta una componente costante del suo lavoro, integrando ricerca e divulgazione.

L’impegno di Elisabetta Bernardi nell’educazione alimentare

Oltre alla divulgazione televisiva, Bernardi è attivamente coinvolta in progetti di educazione alimentare. Tra i più recenti, quello promosso da De Agostini S.p.A., finalizzato a sensibilizzare i bambini, attraverso il gioco, a scelte alimentari corrette per contrastare il fenomeno dell’obesità infantile.

Le pubblicazioni scientifiche e i riconoscimenti

Autrice di diverse pubblicazioni scientifiche e divulgative, Elisabetta Bernardi è membro dell’EFSA (European Food Safety Authority), del SIO (Società Italiana Obesità) e del comitato scientifico di Assalzoo. Questi incarichi testimoniano il riconoscimento del suo contributo professionale nel campo della nutrizione e della scienza dell’alimentazione.

Elisabetta Bernardi oggi: un punto di riferimento nella nutrizione

Grazie alla sua esperienza e alla sua capacità di comunicare in modo chiaro temi complessi, Elisabetta Bernardi è oggi considerata un punto di riferimento autorevole per chi cerca informazioni scientifiche, aggiornate e affidabili sull’alimentazione e sul benessere. La sua carriera rappresenta un esempio di come ricerca, studio e divulgazione possano integrarsi efficacemente per migliorare la cultura alimentare del pubblico.