È in arrivo una delle novità più curiose e chiacchierate degli ultimi mesi: TikTok sta finalmente introducendo la possibilità di commentare con immagini. Un’evoluzione che promette di cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono tra loro sotto ai video, rendendo la comunicazione più visiva, diretta e coinvolgente.

Non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di una vera e propria nuova modalità espressiva. Ma come commentare con foto su TikTok? Ecco tutto ciò che c’è da sapere, spiegato in modo chiaro e aggiornato.

Aggiornare l’app è il primo passo

Se ancora non vedi l’opzione per commentare con una foto, molto probabilmente non hai l’ultima versione di TikTok installata. La funzione, infatti, è disponibile solo con gli aggiornamenti più recenti e viene rilasciata gradualmente nei vari Paesi, Italia inclusa.

Come aggiornare:

Su iPhone : apri l’App Store, cerca “TikTok” e, se disponibile, premi “Aggiorna” .

: apri l’App Store, cerca “TikTok” e, se disponibile, premi . Su Android: fai lo stesso dal Play Store.

Solo una volta aggiornato, potrai accedere alla nuova funzionalità.

Come commentare con foto su TikTok: la guida passo passo

Una volta installata l’ultima versione dell’app, commentare con una foto diventa molto semplice:

Apri un video su TikTok, come fai normalmente. Tocca l’icona dei commenti, per vedere o scrivere un nuovo commento. Accanto alla barra dove inserisci il testo, noterai una nuova icona: una miniatura fotografica, simile a un’immagine. Tocca l’icona: potrai scegliere una foto dalla tua galleria o scattarne una al momento. Seleziona l’immagine desiderata. Puoi anche caricare più foto insieme. Scrivi un commento di testo, se vuoi, oppure lascia solo le immagini. Premi Invio per pubblicare.

Il tuo commento comparirà sotto il video, accompagnato dalle immagini selezionate. Un modo nuovo e creativo per rispondere, scherzare o condividere qualcosa di personale con il creator o gli altri utenti.

Perché non tutti vedono la funzione?

Non allarmarti se non vedi ancora il pulsante per le immagini. La possibilità di commentare con foto su TikTok è in fase di rollout graduale, come spesso accade per le novità più importanti. Questo significa che viene attivata prima per alcuni utenti selezionati e poi, man mano, estesa a tutti.

TikTok non ha ancora rilasciato un calendario ufficiale, ma secondo numerose fonti online e creator come ForceRestart (675K iscritti su YouTube), la funzione è già attiva su un numero crescente di profili italiani.

Un commento vale più di mille parole

Con questa nuova opzione, TikTok punta a rendere più ricca l’interazione tra utenti, aprendo alla possibilità di raccontare, rispondere e ironizzare anche visivamente. Dalle reaction in forma di meme, alle foto personali, fino alle immagini esplicative: le possibilità sono tantissime.

Si tratta di una piccola ma significativa evoluzione, che potrebbe cambiare anche il modo in cui si sviluppano trend, conversazioni e viralità.