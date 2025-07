Nel mondo in continua evoluzione dell’intelligenza artificiale, uno degli ambiti più sorprendenti è la possibilità di modificare immagini semplicemente usando delle frasi scritte, i cosiddetti prompt. Anche se ChatGPT di per sé non modifica immagini, se collegato a strumenti di image editing generativo come DALL·E o attraverso plugin esterni, può aiutare a creare, modificare o migliorare fotografie in modo dettagliato e realistico. In questo articolo vedremo come funzionano questi prompt, come scriverli nel modo più efficace e alcuni esempi pratici per ispirare il tuo prossimo progetto visivo.

Cosa significa usare un prompt per modificare foto

Un prompt è una frase o una serie di istruzioni testuali che si inviano a un’intelligenza artificiale per ottenere un risultato. Quando si tratta di immagini, il prompt descrive cosa si desidera ottenere dalla modifica: ad esempio, cambiare lo sfondo, rimuovere un oggetto, migliorare l’illuminazione, oppure trasformare l’immagine in uno stile artistico diverso.

Anche se ChatGPT non elabora direttamente le immagini, può generare prompt ottimizzati da usare su strumenti come:

DALL·E (integrato in ChatGPT Plus)

Midjourney

Runway ML

Photoshop con AI generativa

Canva AI o Fotor AI

Leonardo.Ai

Con le giuste indicazioni, ChatGPT può creare prompt precisi per trasformare un’immagine secondo le tue esigenze.

Come scrivere un buon prompt per modificare una foto

Un prompt efficace deve essere:

Chiaro e descrittivo , indicando cosa modificare e come;

, indicando cosa modificare e come; Dettagliato ma non prolisso , per evitare ambiguità;

, per evitare ambiguità; Ordinato per priorità , partendo sempre dall’oggetto principale;

, partendo sempre dall’oggetto principale; Scritto in inglese, se usi strumenti internazionali che non supportano bene l’italiano.

Struttura ideale di un prompt:

"Remove the background and replace it with a sunset beach. Increase brightness and add a soft vintage filter. Keep the subject in focus."

Oppure in italiano, da convertire:

“Rimuovi lo sfondo e sostituiscilo con una spiaggia al tramonto. Aumenta la luminosità e applica un filtro vintage morbido. Mantieni il soggetto a fuoco.”

Esempi di prompt per modificare foto

✅ Modifica dello sfondo

“Replace the background with a futuristic cityscape at night.”

“Cambia lo sfondo con un prato fiorito primaverile.”

✅ Rimozione di oggetti

“Remove the person in the background near the tree.”

“Elimina le bottiglie dal tavolo e ricostruisci lo sfondo.”

✅ Cambiamenti di stile

“Transform this photo into a Van Gogh-style painting.”

“Applica uno stile cyberpunk con luci al neon e colori saturi.”

✅ Miglioramento della qualità

“Enhance image resolution and adjust lighting for a warmer tone.”

“Migliora la nitidezza e rendi i colori più brillanti.”

✅ Aggiunte creative

“Add a rainbow in the sky behind the subject.”

“Inserisci delle luci soffuse e delle candele accese sul tavolo.”

Prompt complessi creati con ChatGPT

ChatGPT può aiutarti a generare prompt articolati e coerenti per modifiche più sofisticate. Ecco un esempio:

Vorrei trasformare questa foto di una modella in uno scatto artistico stile Vogue anni ’90, con tonalità fredde, uno sfondo minimal in studio e una leggera grana cinematografica.

ChatGPT può convertirlo in:

"Convert this fashion portrait into a 1990s Vogue magazine-style editorial shot, with cold tones, minimalist studio background, and a subtle cinematic grain."

Pronto da incollare in uno strumento come DALL·E o Runway.

Quando usare questi prompt (e quando no)

Questi prompt sono utilissimi se:

Vuoi generare contenuti per social media, presentazioni o siti web;

Lavori come fotografo o grafico e desideri velocizzare il workflow;

Hai bisogno di spunti creativi per un progetto visivo;

Vuoi sperimentare stili, filtri o composizioni alternative.

Non sono consigliati se: