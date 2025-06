Con la stagione calcistica 2024/2025 appena conclusa, il calcio italiano guarda già avanti. La Lega Serie A ha infatti ufficializzato il tabellone della Coppa Italia 2025-2026, che promette spettacolo, anche per questa stagione. I tifosi possono già scaricare il Tabellone della Coppa Italia 2025-2026 in PDF per seguire passo dopo passo il cammino delle loro squadre.

Il torneo, che anche quest’anno verrà trasmesso da Mediaset, vedrà protagoniste 48 squadre: tutte le 20 di Serie A, le 20 di Serie B e 4 rappresentanti della Lega Pro. Il Bologna, fresco vincitore della passata edizione, proverà a difendere il titolo, mentre le big d’Italia andranno a caccia del trofeo dei felsinei. Vediamo il cammino della competizione dal turno preliminare alla finale.

Coppa Italia 2025-26 date: il calendario ufficiale

Le date della Coppa Italia 2025-26 sono già state fissate e scandiranno la stagione calcistica da agosto a maggio. Il torneo inizierà in piena estate con il turno preliminare e si concluderà con la finalissima a primavera inoltrata. Per tutte le info consigliamo di visitare il sito ufficiale Lega Serie A.

Ecco il calendario completo:

Turno preliminare: domenica 10 agosto 2025

Trentaduesimi di finale: domenica 17 agosto 2025

Sedicesimi di finale: mercoledì 24 settembre 2025

Ottavi di finale: mercoledì 3 dicembre e mercoledì 17 dicembre 2025

Quarti di finale: mercoledì 4 febbraio e mercoledì 11 febbraio 2026

Semifinali (andata): mercoledì 4 marzo 2026

Semifinali (ritorno): mercoledì 22 aprile 2026

Finale: mercoledì 13 maggio 2026

Coppa Italia 2025-26 partite: tutte le sfide del tabellone

Come da tradizione, le squadre di Serie A che hanno chiuso la scorsa stagione dal 9° posto in giù, quelle di Serie B e le migliori della Serie C entreranno in gioco già ad agosto. Le prime otto della Serie A 2024/25, invece, faranno il loro esordio dagli ottavi di finale. Le squadre di Serie C qualificate ai preliminari sono Padova, Avellino, Virtus Entella, Vicenza, Ternana, Audace Cerignola, Rimini e Pescara.

Turno preliminare (10 agosto 2025)

Entella-Pescara/Ternana

Padova-Vicenza

Avellino-Audace Cerignola

Pescara/Ternana-Rimini

Trentaduesimi di finale (17 agosto 2025)

Milan-Bari

Como-Sudtirol

Torino-Modena

Udinese-Carrarese

Genoa-Entella/Pescara/Ternana

Verona-Padova/Vicenza

Cagliari-Avellino/Audace Cerignola

Parma-Pescara/Ternana/Rimini

Lecce-Juve Stabia

Sassuolo-Catanzaro

Pisa-Cesena

Cremonese-Palermo

Empoli-Reggiana

Venezia-Mantova

Monza-Frosinone

Spezia-Salernitana/Sampdoria

Sedicesimi di finale (24 settembre 2025)

Milan/Bari vs Lecce/Juve Stabia

Como/Sudtirol vs Sassuolo/Catanzaro

Torino/Modena vs Pisa/Cesena

Udinese/Carrarese vs Cremonese/Palermo

Genoa/Entella/Pescara/Ternana vs Empoli/Reggiana

Verona/Padova/Vicenza vs Venezia/Mantova

Cagliari/Avellino/Audace Cerignola vs Monza/Frosinone

Parma/Pescara/Ternana/Rimini vs Spezia/Salernitana/Sampdoria

Ottavi di finale e fasi successive: le date

Dagli ottavi di finale, in programma a dicembre, entreranno in scena le big: Bologna, Lazio, Juventus, Atalanta (nella parte sinistra del tabellone), Inter, Roma, Fiorentina e Napoli (nella parte destra).

I quarti di finale si disputeranno a febbraio, mentre per le semifinali, come di consueto, sono previste gare di andata e ritorno. Il 13 maggio 2026 sarà invece il giorno della finalissima.

Per chi vuole seguire al meglio l’evoluzione della competizione, il Tabellone Coppa Italia 2025-2026 in PDF è uno strumento comodo per avere sempre sotto mano il calendario completo, con tutte le date e le partite aggiornate.