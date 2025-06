Il rombo dei motori, l’eleganza delle carrozzerie d’epoca e la passione di un pubblico che ogni anno si rinnova. La Mille Miglia 2025 è pronta a ripartire e, come da tradizione, sarà possibile seguire ogni tappa dell’evento anche in tv, grazie alla copertura di Teletutto, media partner storico della manifestazione insieme a Editoriale Bresciana.

Mille Miglia 2025 in tv: il programma completo

L’avventura televisiva della Corsa più bella del mondo comincia lunedì 16 giugno alle ore 17, con la diretta da piazza Vittoria per le punzonature delle auto partecipanti. Sarà possibile seguire l’evento sul canale 16 del digitale terrestre, in streaming su teletutto.it e tramite l’app del Giornale di Brescia. Alla conduzione Maddalena Damini e Jacopo Bianchi, in collegamento dal 1000 Miglia Village.

Martedì 17 giugno, giorno della partenza, la diretta tornerà in onda dalle 9:30 alle 11:00 e riprenderà alle 12:00 da viale Venezia a Brescia, punto di inizio del lungo tracciato. Ogni sera, dalle ore 21, sono previste trasmissioni live dedicate agli arrivi di tappa. Mercoledì 18 e giovedì 19, lo studio si sposterà nel salotto di Areadocks, con ospiti dal mondo del motorsport e dello spettacolo.

La cerimonia di chiusura andrà in onda sabato 21 giugno a partire dalle 12:00, con il ritorno delle auto in viale Venezia e la sfilata conclusiva in piazza Vittoria.

Il percorso della Mille Miglia 2025: da Brescia a Roma e ritorno

La Mille Miglia 2025 conferma il suo percorso classico Brescia-Roma-Brescia, articolato in 5 tappe, per un totale di 1.900 chilometri. A ogni tappa, prove cronometrate e di media metteranno alla prova abilità e precisione dei partecipanti.

Le tappe in dettaglio:

Martedì 17 giugno : Brescia – San Lazzaro di Savena

: Brescia – San Lazzaro di Savena Mercoledì 18 giugno : Bologna – Roma

: Bologna – Roma Giovedì 19 giugno : Roma – Cervia-Milano Marittima

: Roma – Cervia-Milano Marittima Venerdì 20 giugno : Cervia – Parma

: Cervia – Parma Sabato 21 giugno: Parma – Brescia

Il passaggio più atteso è quello del 18 giugno a Roma, quando la corsa entrerà nel cuore della Capitale con un’emozionante sfilata su via Veneto dalle 19:30 alle 22:20. In precedenza, dalle 18:30, sarà il turno del Ferrari Tribute. Per l’occasione, la viabilità sarà modificata fino al 21 giugno, con chiusure anche nella zona di Villa Borghese.

I partecipanti alla Mille Miglia 2025: tra campioni e vip

Saranno 420 le auto storiche in gara, veri e propri gioielli d’ingegneria che daranno vita a un museo itinerante senza eguali. I riflettori saranno puntati su Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, campioni in carica con la loro Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929. A inseguirli ci saranno veterani come Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli (su Lancia Lambda Casaro del 1927) e outsider agguerriti come Tonconogy-Ruffini, Turelli-Turelli, Sisti-Gualandi, Belometti-Ricca e altri ancora.

Tra i personaggi noti, Joe Bastianich al volante di una Porsche 356 Speedster del 1954, mentre Carlo Cracco, affiancato da Ezio Ronzoni, gareggerà su una Bugatti T40 del 1927. Presenti anche l’onorevole Mariastella Gelmini, e i velisti Max Sirena e Giulia Conti.

Mille Miglia Green: il futuro corre accanto alla storia

Non solo tradizione: anche nel 2025 la Mille Miglia abbraccia la sostenibilità. La 1000 Miglia Green vedrà la partecipazione di veicoli a zero emissioni, impegnati su un percorso di 1.200 chilometri con 144 prove cronometrate. Tra le auto in gara: Mercedes-Benz G 580, Polestar, Abarth 600E, Lotus Eletre, ma anche veicoli sperimentali come la Maserati Folgore del Politecnico di Milano.