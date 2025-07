L’estate, per i fantallenatori italiani, non è solo sinonimo di calciomercato e preparazione. C’è un giorno preciso, cerchiato in rosso sul calendario, che segna ufficialmente l’inizio della stagione: quello dell’uscita del listone del fantacalcio. Un momento di rito, che dà il via allo studio delle strategie, alle simulazioni d’asta, all’analisi dei nuovi arrivi e delle sorprese in rosa. Ma quando esce il listone fantacalcio 2025-2026? Tra certezze storiche, previsioni e piccoli indizi, ecco tutto ciò che si sa sulle date di pubblicazione da parte di Fantacalcio.it e della Gazzetta dello Sport.

Listone Fantacalcio 2025-2026, quando esce: si punta sul 31 luglio

Al momento, non c’è ancora un annuncio ufficiale da parte di Fantacalcio.it. Tuttavia, se si guarda alle ultime stagioni, una data si staglia come altamente probabile: giovedì 31 luglio 2025.

Negli ultimi due anni, infatti, il listone della celebre piattaforma è stato pubblicato proprio l’ultimo giorno di luglio, spesso accompagnato da una diretta sul canale YouTube ufficiale. L’uscita include entrambe le versioni:

Classic , con i ruoli tradizionali

, con i ruoli tradizionali Mantra, con ruoli più dettagliati

Anche per la stagione 2025/2026, si prevede il medesimo schema.

Listone Fantacampionato Gazzetta: atteso per il 25 luglio

Per quanto riguarda il Fantacampionato della Gazzetta dello Sport, l’uscita del listone avviene di solito con qualche giorno di anticipo rispetto a Fantacalcio.it.

Nel 2023 il listone venne pubblicato il 21 luglio, nel 2024 il 24 luglio. Quest’anno, complice il Mondiale per Club che ha posticipato alcune scadenze, è possibile che il listone venga pubblicato tra il 24 e il 26 luglio 2025, a circa un mese dall’inizio della Serie A, fissato per sabato 23 agosto. Non è escluso, però, che possa uscire anche negli ultimissimi giorni del mese.

Anticipazioni: i ruoli più attesi nel listone 2025/2026

In attesa dell’uscita ufficiale, iniziano a circolare le prime anticipazioni sui ruoli assegnati ai nuovi volti della Serie A e a qualche vecchia conoscenza tornata protagonista. Ecco alcune delle situazioni più discusse:

Kevin De Bruyne : dovrebbe essere listato centrocampista in modalità Classic, mentre nel Mantra potrebbe ricevere un CM/T (centrocampista/trequartista), data la sua natura offensiva. Ricordiamo che i moduli del Mantra seguono logiche tutte loro.

: dovrebbe essere listato in modalità Classic, mentre nel Mantra potrebbe ricevere un (centrocampista/trequartista), data la sua natura offensiva. Ricordiamo che i moduli del Mantra seguono logiche tutte loro. Matías Soulé : probabile centrocampista Classic, con ruolo W/T nel Mantra (esterno/trequartista).

: probabile Classic, con ruolo nel Mantra (esterno/trequartista). Raoul Bellanova : manterrà il ruolo di difensore , con possibile assegnazione Dd/E nel Mantra.

: manterrà il ruolo di , con possibile assegnazione nel Mantra. Retegui, Lucca, Noslin: tutti confermati attaccanti Classic, con Noslin possibile sorpresa low cost.

Lista aggiornata dopo il mercato

Come da tradizione, entrambi i listoni verranno aggiornati a ridosso della chiusura del mercato, con l’inserimento dei nuovi acquisti e degli ultimi movimenti in uscita. È qui che si giocheranno alcune delle vere scommesse dell’anno: calciatori che arrivano last minute e possono cambiare gli equilibri all’asta.

Le date della Serie A e il conto alla rovescia

La Serie A 2025/2026 partirà sabato 23 agosto. Le finestre di riferimento per l’uscita dei listoni sono dunque:

Gazzetta dello Sport : tra giovedì 24 e venerdì 25 luglio 2025

: tra giovedì Fantacalcio.it: molto probabilmente giovedì 31 luglio 2025

Fantallenatori, è ora di studiare

Che siate fanatici del Mantra o amanti del Classic, è arrivato il momento di rimettere mano agli appunti. L’estate 2025 porta con sé tanti volti nuovi, ritorni eccellenti e un campionato che promette spettacolo. L’asta si vince già a luglio… o almeno si inizia lì.