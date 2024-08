Chi potrebbe non essere affascinato dalla dinamicità e dalla sfida che il Fantacalcio Mantra propone ogni anno? Questa modalità non coinvolge semplicemente come partecipante, ma trasforma chi gioca in un vero e proprio allenatore. Una delle sue peculiarità principali è la necessità di una conoscenza approfondita dei vari schemi di gioco. Ecco quindi una panoramica dei moduli Mantra per la stagione 2024-2025, insieme a qualche prezioso consiglio per ottimizzare la tua squadra del Fantacalcio.

Una modalità molto differente rispetto a quella Classic

Il fantacalcio Mantra è una variante del tradizionale gioco del fantacalcio che introduce un livello di complessità e realismo aggiuntivo. A differenza del fantacalcio classico, dove i giocatori sono suddivisi in ruoli generici come difensori, centrocampisti e attaccanti, nel Mantra ogni calciatore è identificato con un ruolo specifico che riflette la posizione che occupa realmente sul campo. Ad esempio, un difensore non è semplicemente un difensore, ma può essere un difensore centrale (DC) o un difensore destro (DD), tra gli altri. Questa distinzione si applica anche agli altri reparti, con centrocampisti e attaccanti suddivisi in categorie come mediani (M), trequartisti (T) o punte centrali (PC).

Un’altra caratteristica distintiva del fantacalcio Mantra è l’importanza delle formazioni e dei moduli. Le squadre devono rispettare una disposizione specifica che prevede l’utilizzo di giocatori nei ruoli esatti, come avviene in una partita reale. Ad esempio, se un allenatore decide di schierare la sua squadra con un modulo 4-4-2, dovrà assicurarsi di avere esattamente due difensori centrali, due difensori laterali (destri o sinistri), quattro centrocampisti con ruoli precisi e due attaccanti. Questo aspetto aggiunge una dimensione strategica al gioco, poiché è necessario non solo scegliere i migliori giocatori disponibili, ma anche garantirne la corretta collocazione all’interno della formazione.

La gestione della squadra diventa quindi un esercizio di pianificazione e strategia. La scelta dei giocatori non si basa solo sulle loro abilità e statistiche, ma anche sulla loro versatilità e capacità di adattarsi a più ruoli. Questo è particolarmente importante in situazioni impreviste, come infortuni o squalifiche, dove la flessibilità della rosa può fare la differenza tra una vittoria e una sconfitta.

Moduli Mantra Fantacalcio 2024-25, i sistemi di gioco consigliati per la tua squadra

Non esiste una formula magica per scegliere il miglior modulo nel Mantra, poiché non c’è un sistema di gioco che prevale sugli altri. Tuttavia, è consigliabile optare per un modulo che consenta di schierare il maggior numero di giocatori offensivi o quei giocatori capaci di garantire bonus. La scelta del modulo dipende quindi fortemente dai giocatori disponibili nella tua squadra. In sintesi, non c’è un modulo universalmente migliore, ma numerose opzioni interessanti su cui puntare. Noi, nel dubbio, come per la stagione del Fantacalcio 2023-2024, vi forniamo la lista completa.

