Gimbo Tamberi in finale nel salto in alto maschile alle Olimpiadi 2024. L’azzurro raggiunge l’ultimo atto saltando 2.24 metri, fallendo a 2.27, ma rientrando tra i primi 12. La qualificazione arriva dopo la colica renale che Tamberi ha accusato negli ultimi giorni. Ma quando è prevista la finale del salto in alto alle Olimpiadi 2024?

Parigi 2024, chi ci sarà in finale insieme a Tamberi e Sottile

Gianmarco Tamberi, assieme a Stefano Sottile, si è qualificato alla finale di Parigi 2024, ma non senza difficoltà. Entrambi gli atleti italiani hanno superato l’asticella a 2.24 metri senza errori, piazzandosi al sesto posto nella classifica generale della giornata. Tamberi che, come detto, era reduce da una colica renale, ha fallito i tre tentativi a 2.27 metri, misura raggiunta solo dai migliori cinque.

Nonostante le difficoltà, Tamberi ha rassicurato i fan: “Scenderò in pedana qualsiasi cosa accada”. Durante la gara, Mutaz Barshim ha avuto un problema fisico al primo tentativo a 2.27, ma Tamberi è subito intervenuto per aiutarlo. Fortunatamente, Barshim ha superato l’asticella al secondo tentativo. Con loro in finale ci saranno anche altri atleti che hanno superato 2.24 metri, tra cui McEwen, Kerr, Woo, Akamatsu, Beckford, Raats, Stefala, Doroshchuk, Ivanov e Starc.

Quando si fa la finale del salto in alto alle Olimpiadi 2024: data e ora

La finale di salto in alto con Gianmarco Tamberi alle Olimpiadi di Parigi 2024 si terrà sabato 10 agosto alle 19:10. Qualche giorno di riposo, dunque, per l’azzurro, che avrà modo di ripristinare la sua condizione fisica, cercando di trarre il meglio da sé. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Discovery+, Eurosport e Rai 2. Appuntamento, dunque, per tutti gli appassionati per seguire le gesta di Gimbo e dell’altro nostro italiano, Sottile, in quella che sarà sicuramente una delle gare più attese di tutte per i curiosi e per chi segue l’atletica.