Si pensa già ai prossimi Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Tra le nuove discipline introdotte e le venue avveniristiche degli USA, lo sguardo è già proiettato verso la prossima rassegna a cinque cerchi. Tanti, dunque, i nuovi sport che verranno presentati al pubblico e per cui gli atleti di tutte le nazioni si affronteranno. Ma quando si terranno le Olimpiadi 2028 a Los Angeles, con quali date, e dove saranno ubicati gli stadi e le strutture?

Tutti i nuovi sport delle Olimpiadi di Los Angeles 2028

I Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 vedranno l’introduzione di cinque nuovi sport: baseball/softball, cricket, lacrosse, flag football e squash. Baseball/softball, cricket e lacrosse ritorneranno ai Giochi, mentre flag football e squash faranno il loro debutto olimpico. La selezione riflette la cultura sportiva americana, con l’obiettivo di coinvolgere nuove comunità di atleti e tifosi sia negli Stati Uniti che globalmente.

Thomas Bach, Presidente del CIO, ha sottolineato come questi sport renderanno unici i Giochi di LA28, promuovendo icone sportive americane e internazionali. Casey Wasserman, Presidente di LA28, ha evidenziato l’opportunità di creare collaborazioni innovative con le principali leghe professionistiche. Questa inclusione è stata il risultato di un’analisi approfondita, considerando criteri come la parità di genere e l’uso di strutture esistenti. Il processo mira a mantenere i numeri degli atleti entro limiti ragionevoli rispetto a Tokyo 2020.

Quando e dove si terranno i prossimi Giochi Olimpici: date e stadi

Il progetto per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 è stato concepito con un forte impegno verso la sostenibilità, utilizzando principalmente strutture esistenti o temporanee. Il Los Angeles Memorial Coliseum, recentemente ristrutturato, ospiterà le cerimonie di apertura e chiusura e le gare di atletica. Le sedi di gara saranno concentrate in quattro zone principali: Downtown, Valley, South Bay e Long Beach.

Nella zona Downtown, il Los Angeles Memorial Coliseum sarà affiancato dal LA Football Club Stadium per il calcio, il Galen Center per il badminton, il Dedeaux Field per nuoto e tuffi, e il Los Angeles Convention Center per diverse discipline tra cui pallacanestro e pugilato. Lo Staples Center ospiterà le finali di pallacanestro, il Microsoft Theater il sollevamento pesi e Grand Park le maratone.

Nel Valley, il Sepulveda Basin Park sarà il fulcro per canoa/kayak slalom ed equitazione. Nella South Bay, il Dignity Health Sports Park ospiterà il pentathlon moderno, rugby a sette, tennis e hockey su prato. A Long Beach, il circuito di BMX e il Long Beach Waterfront saranno dedicati a ciclismo BMX e triathlon.

Altre sedi includono il Riviera Country Club per il golf, Santa Monica Beach per il beach volley, il LA Stadium per cerimonie e tiro con l’arco, The Forum per la ginnastica, Pauley Pavilion per judo e lotta, Rose Bowl per il calcio, Honda Center per pallavolo, Frank G. Bonelli Regional Park per ciclismo mountain bike e Lago Perris per canottaggio e canoa/kayak velocità.

Per quanto concerne le date, cerchiamo in rosso il periodo dal 14 al 30 luglio 2028, per quella che sarà la quinta edizione delle Olimpiadi estive ospitata negli Stati Uniti, dopo le due precedenti edizioni di Los Angeles 1932 e 1984 e quelle di Saint Louis 1904 e Atlanta 1996.