Luca Farina è un giornalista sportivo italiano con una solida esperienza televisiva maturata in oltre sei anni di lavoro sul campo. Laureato in Lettere presso l’Università degli Studi di Milano, ha intrapreso un percorso professionale che lo ha portato a collaborare con alcune delle principali emittenti italiane, specializzandosi nella produzione di contenuti legati al calcio.

La carriera di Luca Farina: gli inizi in Mediaset Premium

Il suo ingresso nel mondo del giornalismo sportivo avviene nel 2017, quando entra in Mediaset Premium dapprima con uno stage, quindi come collaboratore esterno. In questo contesto, ha l’opportunità di acquisire competenze nella produzione televisiva sportiva, contribuendo alla realizzazione di contenuti per una rete nazionale di riferimento.

L’arrivo in DAZN e la crescita professionale

Nel novembre 2018 Luca Farina entra a far parte del team di giornalisti di DAZN, inizialmente come Production Assistant. In questo ruolo partecipa attivamente alla costruzione dell’identità del nuovo broadcaster sportivo, che in quegli anni stava rivoluzionando il panorama delle trasmissioni calcistiche in Italia.

Nel settembre 2021 arriva la promozione a Journalist – Football Producer, incarico che ricopre tuttora. In questa posizione, Farina cura contenuti giornalistici e produttivi relativi al mondo del calcio, seguendo da vicino squadre, eventi e protagonisti del campionato di Serie A. La sua figura coniuga così competenze giornalistiche e capacità tecniche, in linea con l’evoluzione multimediale della narrazione sportiva.