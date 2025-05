Il rinowash è uno strumento medicale utilizzato per lavare in profondità le cavità nasali e migliorare la salute delle vie respiratorie superiori. Si tratta di un dispositivo che sfrutta la nebulizzazione di una soluzione fisiologica o medicata, creando un getto di particelle sufficientemente grandi da agire localmente nelle cavità nasali senza raggiungere i bronchi.

Un sistema di lavaggio sicuro e mirato

Il meccanismo è simile a quello di un aerosol, ma con un’applicazione specifica: il rinowash è progettato per rimuovere muco, allergeni, agenti patogeni e secrezioni direttamente dal naso e dal rinofaringe, migliorando la respirazione e riducendo l’infiammazione. Il liquido viene nebulizzato sotto forma di particelle micronizzate che non si disperdono nell’aria, ma vengono convogliate nelle narici tramite un terminale ergonomico.

Questo processo è utile sia in caso di malattie respiratorie, come raffreddore, sinusite, rinite, poliposi e otiti, sia come pratica quotidiana di igiene nasale, specialmente nei periodi allergici o nei mesi freddi.

Come funziona il rinowash, e come usarlo correttamente

Per effettuare il lavaggio, è necessario collegare il rinowash a un apparecchio aerosol di tipo pneumatico. All’interno della camera del dispositivo si inserisce una soluzione fisiologica o una soluzione medicata, eventualmente prescritta da un medico. Una volta attivato, il dispositivo genera un flusso costante di particelle nebulizzate che raggiungono direttamente le cavità nasali.

Il trattamento dura generalmente uno o due minuti, a seconda della quantità di liquido impiegata e della potenza dell’apparecchio. Al termine, le secrezioni raccolte vengono convogliate in una camera esterna, facilmente svuotabile e lavabile. L’intero dispositivo può essere sterilizzato dopo l’uso, per garantirne l’igiene.

Differenze tra rinowash e aerosol

Sebbene simili nel funzionamento, il rinowash e l’aerosol hanno finalità diverse. Il rinowash è pensato per le alte vie respiratorie (naso, seni paranasali, rinofaringe), mentre l’aerosol tradizionale è progettato per somministrare farmaci alle vie respiratorie inferiori (trachea, bronchi, polmoni), attraverso particelle ultrafini capaci di penetrare più in profondità nell’apparato respiratorio.

Come funziona il rinowash: indicazioni e vantaggi per tutte le età

Il rinowash può essere utilizzato dalla primissima infanzia fino all’età adulta, grazie alla presenza di terminali morbidi e sicuri. I principali vantaggi di questo trattamento includono: