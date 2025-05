Le analisi del sangue complete rappresentano uno degli strumenti diagnostici più utilizzati in medicina preventiva e clinica. Attraverso un semplice prelievo venoso, è possibile ottenere una fotografia precisa dello stato di salute generale, individuare alterazioni silenti e monitorare l’efficacia di eventuali terapie. Ma cosa comprendono davvero queste analisi? Quali sono le più importanti? E quanto costano?

Cosa comprendono le analisi del sangue complete

Quando si parla di “analisi del sangue complete” ci si riferisce in genere a un pacchetto base di esami ematochimici in grado di fornire un quadro ampio delle principali funzioni dell’organismo. Di norma, comprendono:

Emocromo completo : valuta globuli rossi, globuli bianchi, emoglobina, ematocrito e piastrine. È utile per diagnosticare anemie, infezioni e patologie ematologiche.

: valuta globuli rossi, globuli bianchi, emoglobina, ematocrito e piastrine. È utile per diagnosticare anemie, infezioni e patologie ematologiche. Glicemia : misura il livello di glucosio nel sangue, fondamentale per lo screening del diabete.

: misura il livello di glucosio nel sangue, fondamentale per lo screening del diabete. Creatinina e azotemia : indicatori della funzionalità renale.

: indicatori della funzionalità renale. Transaminasi (ALT e AST) , bilirubina diretta e gamma GT : test che analizzano il corretto funzionamento del fegato.

, e : test che analizzano il corretto funzionamento del fegato. Colesterolo totale, HDL, LDL e trigliceridi : fondamentali per valutare il rischio cardiovascolare.

: fondamentali per valutare il rischio cardiovascolare. Elettroliti (sodio, potassio, cloro) : per controllare l’equilibrio idrosalino.

: per controllare l’equilibrio idrosalino. PCR (Proteina C Reattiva) : marcatore di infiammazione in atto.

: marcatore di infiammazione in atto. TSH: ormone che regola l’attività tiroidea, spesso incluso nelle analisi di controllo.

A seconda delle esigenze cliniche, il medico può estendere l’indagine ad altri parametri come vitamina D, ferritina, acido urico, marker tumorali, ormoni sessuali e autoanticorpi, utili per screening endocrini, metabolici o immunitari più approfonditi.

Quanto costano le analisi del sangue complete

Il costo delle analisi del sangue può variare sensibilmente a seconda del numero di parametri richiesti, della struttura sanitaria a cui ci si rivolge (pubblica o privata) e dell’eventuale esenzione ticket.

Nel Sistema Sanitario Nazionale, con prescrizione del medico curante, si può accedere agli esami con ticket variabile tra i 10 e i 60 euro, salvo esenzione. Nelle strutture private, un pacchetto base di analisi del sangue complete ha un costo medio compreso tra 50 e 120 euro, ma il prezzo può salire in caso di esami più specifici.

Molti laboratori propongono pacchetti salute periodici, che includono più parametri ad un prezzo calmierato, pensati per screening annuali o check-up preventivi.

Quali analisi del sangue fare e quando

Non esiste un unico schema valido per tutti: le analisi del sangue complete vanno personalizzate in base all’età, al sesso, allo stile di vita, alla storia clinica e alla presenza di sintomi o fattori di rischio.

Tuttavia, in assenza di patologie specifiche, gli esperti raccomandano di sottoporsi a un controllo ematochimico completo almeno una volta all’anno, soprattutto dopo i 40 anni. In caso di familiarità per malattie croniche (diabete, ipercolesterolemia, patologie tiroidee), può essere utile anticipare o intensificare la frequenza degli esami.