Questa sera, martedì 25 febbraio, Piazza San Pietro sarà nuovamente il cuore pulsante della preghiera con il Rosario per il Papa, un momento di raccoglimento e intercessione per Papa Francesco. L’evento, guidato dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, vedrà la partecipazione di tanti fedeli, sia fisicamente presenti che collegati in diretta su Tv2000 e Radio inBlu2000.

Dove vedere il Rosario in TV

I fedeli potranno seguire la diretta del Rosario per il Papa su Tv2000, disponibile sul canale 28 del digitale terrestre, 157 di Sky e 18 di Tivùsat. Sarà inoltre possibile ascoltare la trasmissione su Radio inBlu2000 o seguirla in streaming sulla piattaforma Play2000, accessibile da qualsiasi dispositivo connesso a internet.

La recita del Santo Rosario per Papa Francesco rappresenterà un’occasione speciale per tutti coloro che desiderano essere vicini al Pontefice con la loro fede e il loro sostegno spirituale. In un periodo segnato da sfide e cambiamenti, la preghiera collettiva testimonierà l’affetto e l’unione della comunità cristiana attorno alla figura del Santo Padre.

La forza di questa pratica nella tradizione cattolica

Il Rosario è da sempre una delle preghiere più amate dai credenti, un momento di meditazione e di affidamento. Pregare per il Papa significa non solo sostenere il suo ministero, ma anche sentirsi parte di una Chiesa unita e solidale. La guida del cardinale Pietro Parolin renderà la celebrazione ancora più solenne, rafforzando il senso di vicinanza e partecipazione tra i fedeli.

Anche dopo la conclusione dell’evento, il messaggio di preghiera e sostegno continuerà: l’invito è quello di mantenere viva la pratica del Rosario per Papa Francesco e per tutta la Chiesa.