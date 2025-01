Il modello Intrastat è un documento che può spaventare molti imprenditori, ma in realtà, una volta capito come funziona, diventa solo una questione di organizzazione e attenzione. Si tratta di un obbligo previsto per le aziende e i professionisti soggetti a IVA che effettuano scambi di beni o servizi con altri Paesi dell’Unione Europea. Serve alle autorità fiscali per monitorare le transazioni intracomunitarie e garantire che tutto sia trasparente e in regola. Scopriamo insieme come funziona il Modello Intrastat per il 2025.

Come funziona questo modulo, chi deve compilarlo, quando è obbligatorio

Per esempio, se la tua azienda vende merci in Francia o acquista servizi da una società tedesca, dovrai presentare il modello Intrastat per dichiarare queste operazioni. L’obbligo di compilazione può essere mensile o trimestrale, in base al volume delle transazioni: chi supera i 50.000 euro di operazioni in un trimestre deve inviarlo ogni mese, mentre chi resta sotto questa soglia può presentarlo ogni tre mesi.

Quando si parla di compilare il modello Intrastat, la prima cosa da fare è raccogliere tutti i dati relativi alle transazioni intracomunitarie. Ogni operazione ha bisogno di alcune informazioni essenziali: il valore della merce o del servizio, il Paese coinvolto, i dettagli fiscali dell’altra azienda e, se parliamo di beni, persino il tipo di trasporto usato.

Come si compila il Modello Intrastat per il 2025

Immaginiamo, per esempio, che tu abbia venduto un lotto di smartphone a un cliente in Germania. Per questa operazione, devi indicare il Paese del cliente (Germania, quindi DE), la sua partita IVA, il codice specifico che identifica la merce (nel caso degli smartphone, 85171200), il valore totale della vendita e, se richiesto, il tipo di trasporto, come il trasporto su strada. Può sembrare complicato, ma se hai tenuto tutto in ordine durante il mese, con fatture ben organizzate, è più semplice di quanto si creda.