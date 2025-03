Montoro, i bambini della Scuola “Giovanni XXIII” al San Carlo con “Il Barbiere di Siviglia”

Per il terzo anno consecutivo, i piccoli alunni della Scuola dell’Infanzia Paritaria “Giovanni XXIII” di Preturo di Montoro hanno avuto l’onore di esibirsi sul prestigioso palco del Teatro “San Carlo” di Napoli. La direzione della scuola ha fortemente voluto che i bimbi partecipassero a Scuola InCanto, l’iniziativa culturale di “Europa InCanto” che ha il preciso intento di avvicinare il pubblico dei più piccoli alla musica e all’opera lirica, forma d’arte completa, unione di teatro, danza, musica e letteratura.

“Il Barbiere di Siviglia”, in scena i piccoli della Scuola “Giovanni XXIII” di Montoro

In questa occasione, i piccoli si sono esibiti nella celebre opera “Il Barbiere di Siviglia”. Sul palco insieme ad artisti professionisti, i bambini – perfettamente calati nella parte, con costumi ed elementi di scena da loro stessi realizzati – sono stati interpreti per un giorno del melodramma di Rossini esibendosi in canti, coreografie e balli.

Il percorso di apprendimento si sviluppa, infatti, con un primo momento dedicato alla formazione dei docenti, per continuare con dei laboratori in classe rivolti agli alunni tenuti da cantanti lirici e concludersi con un coinvolgente spettacolo in Teatro, per avvicinare giovani e famiglie alla musica, scoprendo curiosità, personaggi, trame e arie di un’opera scelta del grande repertorio lirico.

Un percorso, come detto, giunto al terzo anno. Nella scorsa edizione, infatti, gli alunni hanno messo in scena “La Traviata” di Giuseppe Verdi.

La direttrice Gerarda Ingino: “Orgogliosi di questa iniziativa dall’alto valore educativo”

«Vedere i nostri bimbi cantare le arie del Barbiere di Siviglia – afferma la direttrice Gerarda Ingino – ci riempie di emozione e orgoglio. Iniziative dall’alto valore educativo come queste sono possibili solo grazie alle famiglie che ci sostengono nei nostri innumerevoli progetti, alle nostre maestre che hanno fatto della mia scuola una grande e amorevole famiglia, alle rappresentanti per l’impegno profuso, alle nostre costumiste Felicia Cirino e Anna Tortora che hanno reso, se possibile, i nostri bimbi ancor più belli, e, infine, all’azienda di trasporto Santa Lci per la professionalità e la serenità con cui ci accompagna in tutte le visite extra scolastiche. Ma il ringraziamento più autentico va innanzitutto ai nostri bimbi, esempio fulgido di gioia, impegno e passione. Il nostro augurio è che il loro sguardo possa oggi e sempre puntare al futuro con fiducia e speranza».