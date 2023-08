Chi non si lascia affascinare dalla dinamicità e dalla sfida che rappresenta il Fantacalcio Mantra? Questa modalità coinvolge a fondo chi vuole cimentarsi non solo come semplice partecipante, ma come vero e proprio allenatore. La sua particolarità risiede nella necessità di una profonda conoscenza dei vari schemi di gioco. Ecco allora una panoramica completa dei moduli Mantra 2023-2024, con alcuni consigli davvero preziosi per ottimizzare la tua squadra del Fantacalcio.

I moduli di gioco consigliati per la tua squadra

Una volta che si sperimenta il Fantacalcio Mantra, è difficile resistere al suo fascino. Questo perché consente di replicare quasi perfettamente un’esperienza da manager del calcio. Un’esperienza resa realistica dal fatto che nel Mantra, i calciatori vengono schierati nel ruolo che ricoprono nella realtà, con schemi di gioco autentici.

Non esiste un consiglio univoco su quale modulo utilizzare per il Mantra, poiché non c’è un sistema di gioco superiore agli altri. Ciò che possiamo affermare è che il modulo che permette di schierare il maggior numero di giocatori offensivi, o in ogni caso quei giocatori che possono garantire un bonus, è da considerarsi preferibile. I moduli consigliati per il Mantra, quindi, dipendono fortemente dai giocatori con cui hai allestito la tua squadra. In soldoni, non c’è un unico modulo migliore degli altri, ma tante possibilità su cui investire.

Moduli Mantra 2023-2024 per il Fantacalcio: l’elenco completo

Ecco l’elenco completo dei moduli per il Mantra per il Fantacalcio 2023-2024: