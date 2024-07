È stato svelato oggi a Firenze il calendario della stagione 2024-25 della Serie C NOW. Il campionato prenderà ufficialmente il via nel weekend del 25 agosto, per poi chiudersi il 27 aprile 2025, in attesa dei playoff che determineranno le promozioni in Serie B. La nuova stagione si preannuncia ricca di emozioni con tre turni infrasettimanali e una pausa invernale fissata per il 29 dicembre. Ecco dunque dove scaricare il calendario della Serie C 2024-2025 in PDF.

Tutte le date e la copertura televisiva del campionato di terza serie

Tutti gli appassionati potranno seguire la Serie C 2024/25 in esclusiva su Sky e NOW. Per le stagioni 2023-24 e 2024-25, Sky Sport e NOW trasmetteranno 1143 partite in diretta esclusiva, inclusi incontri della stagione regolare, play-off, Supercoppa e Coppa Italia, disponibili per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio senza costi aggiuntivi. Inoltre, ulteriori 48 match saranno disponibili in co-esclusiva tra Sky Sport e Rai Sport, garantendo una copertura ampia.

I tre turni infrasettimanali aggiungeranno ulteriore impegno ai club, mentre la pausa invernale del 29 dicembre permetterà un breve respiro prima della volata finale. La chiusura del campionato è prevista per il 27 aprile 2025, data in cui verranno sanciti i verdetti definitivi prima dell’inizio dei playoff, che decideranno le formazioni promosse in Serie B.

Calendario Serie C 2024-2025, la prima giornata del campionato

Di seguito, ecco il dettaglio della prima giornata per i tre gironi:

Serie C, Girone A: 1^ giornata

Albinoleffe-Caldiero Terme

Atalanta U23-Alcione Milano

Feralpisalò-Novara

L.R. Vicenza-Giana Erminio

Lecco-Union Clodiense

Padova-Trento

Pro Patria-Renate

Pro Vercelli-Pergolettese

Triestina-Arzignano Valchiampo

Virtus Verona-Lumezzane

Serie C, Girone B: 1^ giornata

Arezzo-Campobasso

Carpi-Rimini

Gubbio-Sestri Levante

Legnano Salus-Pontedera

Pianese-Perugia

Pineto-Lucchese

Spal-Ascoli

Ternana-Pescara

Torres-Vis Pesaro

Virtus Entella-Milan Futuro

Serie C, Girone C: 1^ giornata